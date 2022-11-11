微波不會致癌　營養師：更應當心「4風險」、易「爆炸」食物！

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長期依賴微波爐4大風險
雖然微波不會致癌，但微波爐一定安全嗎？高敏敏提醒，長期依賴微波爐更要當心以下4大風險：
1. 重複加熱，使營養流失
重複加熱食物不但會滋生細菌，也會造成營養流失，建議僅加熱一次為限；
2. 隔夜菜易變質
吃過的食物請勿放置隔夜，以免食物被口水污染後容易變質，高敏敏建議，如果要將食物保存成便當，應該在吃之前就先盛好再享用；
3. 微波時間過長
大家應該都聽過 ，食物復熱時一定要完全加熱，不能只是加熱至可以食用的溫度即，因為將食品加熱超過70°C 較能有效殺菌。但過長的微波時間會使食物變成硬塊，過短又會使食物無法熟透，建議多加注意微波時間；
4. 保鮮膜、塑膠
微波前建議事先將各種塑料拆除，如保鮮膜、塑膠等，以免誤食塑化劑，不過便利商店的塑膠包裝通常都是可以直接微波的。
此外，高敏敏也提醒大家有4種物品千萬不要微波，當心會爆炸：
1. 密封食物如未拆封的食物，或是保鮮膜等；
2. 金屬容器如鐵便當盒或是金屬容器、餐具；
3. 有皮食物如葡萄等有皮水果，不要放進微波爐；
4. 有殼食物例如有帶殼的雞蛋或一整顆煮好的蛋。
高敏敏認為，其實最安全的方式就是「適量準備每一餐」，因此建議煮婦們要吃多少才煮多少，才是最安心、最安全。
本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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