微波不會致癌　營養師：更應當心「4風險」、易「爆炸」食物！

微波不會致癌　營養師：更應當心「4風險」、易「爆炸」食物！
微波不會致癌　營養師：更應當心「4風險」、易「爆炸」食物！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-11 12:30:41

常聽爸媽說要少吃微波食物，用微波爐加熱時也要離微波爐遠一點，以免輻射造成身體致癌，不過營養師表示，使用微波爐的次數、是否離微波爐很近，其實都不會對人體造成傷害；反而更要注意不要用微波加熱密封包裝、金屬容器、有皮以及帶殼食物這類會導致「爆炸」的食物。

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營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》說明，其實微波爐的輻射量非常低，純粹就是在釋放熱能，因此不會殘留在食物當中；要當心的反而是微波食品當中的鈉含量跟營養素容易流失的問題。

營養師高敏敏 授權提供
營養師高敏敏 授權提供
長期依賴微波爐4大風險

雖然微波不會致癌，但微波爐一定安全嗎？高敏敏提醒，長期依賴微波爐更要當心以下4大風險：

1.   重複加熱，使營養流失

重複加熱食物不但會滋生細菌，也會造成營養流失，建議僅加熱一次為限；

2.   隔夜菜易變質

吃過的食物請勿放置隔夜，以免食物被口水污染後容易變質，高敏敏建議，如果要將食物保存成便當，應該在吃之前就先盛好再享用；

3.   微波時間過長

大家應該都聽過 ，食物復熱時一定要完全加熱，不能只是加熱至可以食用的溫度即，因為將食品加熱超過70°C 較能有效殺菌。但過長的微波時間會使食物變成硬塊，過短又會使食物無法熟透，建議多加注意微波時間；

4.   保鮮膜、塑膠

微波前建議事先將各種塑料拆除，如保鮮膜、塑膠等，以免誤食塑化劑，不過便利商店的塑膠包裝通常都是可以直接微波的。

此外，高敏敏也提醒大家有4種物品千萬不要微波，當心會爆炸：

1.   密封食物如未拆封的食物，或是保鮮膜等；

2.   金屬容器如鐵便當盒或是金屬容器、餐具；

3.   有皮食物如葡萄等有皮水果，不要放進微波爐；

4.   有殼食物例如有帶殼的雞蛋或一整顆煮好的蛋。

高敏敏認為，其實最安全的方式就是「適量準備每一餐」，因此建議煮婦們要吃多少才煮多少，才是最安心、最安全。

 

本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導

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