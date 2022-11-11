雙11不只大爆買！普橘島攜橘人一同挑戰享受蛻變

一年一度的消費大日「雙11」醬肉！許多民眾都在瘋買，瘋下單，整點一到更是比手速，搶頭香。但在大爆買之餘，還是得面臨苦悶的上班日，是否覺得稍微美中不足呢？其實雙11除了是世人眼中的光裩、剁手節，對於位居台北內科的橘子集團更具有非凡意義！回到1999年11月11日，橘子集團正是從富峰群蛻變而來，從此這一天便定為所有員工們的「橘子節」，而今(2022)年，橘子集團不忘初心，依舊推出許多活動，包括各式快閃、捐血活動，只要完成定任務，就能獲得餐券，以及精美防水袋等好康！
每一年的11月11日，橘子集團的員工們(俗稱橘人)，都會發揮創意與挑戰的精神，透過各種活動一起慶祝別具意義的一天！今年，橘子福委們特別安排了各種線上線下體驗，讓大夥感受多層面的雙11。走進號稱「最強員餐」的普橘島，映入眼簾的是「橘環保熱血捐出來」超熱血活動，只要橘人們捲起袖子捐血響應愛心，當日就能領取普橘島50元餐券一張，以及精美防水袋。另外一旁還有「戰自己啤酒快閃特賣會」，只要單次下單6瓶「戰自己啤酒」，就可以參加轉盤活動，最大獎還能獲得「買1送1」半買半相送優惠！
除了靜態活動，普橘島更特別安排「普橘1分鐘快閃」，今日上午11:11，橘人們只要跟著教練完成指定動作，就能到普橘島雜貨區挑選任一商品，通通只要11元，前10名完成者再送普橘島餐券50元！讓橘人們不用外出，也能感受滿滿的雙11氛圍。
吃喝玩樂之後，橘人們更可以參加線上「橘子QA大挑戰」，最快回覆正確前11名的橘人，就有機會獨得戰自己啤酒」。同時在普橘島的後方，還有「Q Brick 創作活動」，一睹全體橘人展現Dare to Challenge的態度，看看哪一隻才是你心中最具橘子風格的 Q Brick！