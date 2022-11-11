雲端發票爽中9700！她少做「一步驟」捶心肝：全都沒領到
近年來為了推廣雲端發票，財政部都會增開大量專屬獎項，讓民眾中獎率更加提升。不過就有民眾分享，自己去年至今年雲端發票一共中了9700元，但卻只因少「一步驟」，導致她全都沒領到，遭遇曝光引起熱議。
一位女網友在臉書社團《爆怨公社》上發文，她平時都有使用外送平台習慣，電子發票都會傳送到個人信箱中，而近期她檢查信箱，「才發現2021年到2022年雲端發票累積中了9700元，但一張都沒領到，有些更是才剛在11月7日逾期，全都無法領了，好想捶心肝，怨自己不愛看信箱」。
因為忘記將信箱歸戶的慘痛遭遇曝光，立刻引來不少過來人回應「苦主+1，當時就即時申請歸戶，可是，從此之後再也沒中過」、「電子的真的比較好中，綁定載具真的要做好」、「好可惜～真的要記得綁定共通載具，綁戶頭自動匯款還免印花稅」。
另有不少網友笑稱「我有歸戶卻連中都沒中XD」、「為什麼我只有開立通知，沒有看過中獎通知」、「沒關係啦，有個一千萬的才剛過期，你這個小錢」。
現在人消費型態改變，不少透過網路刷卡消費方式，都會將電子發票寄到信箱，但還需到「財政部電子發票整合平台」進行歸戶設定，才不會白白讓獎金從手中溜走。（編輯：潘毅）