雲端發票爽中9700！她少做「一步驟」捶心肝：全都沒領到

▲近年來為了推廣雲端發票，財政部都會增開大量專屬獎項，讓民眾中獎率更加提升。（示意圖／記者顏真真攝）
▲近年來為了推廣雲端發票，財政部都會增開大量專屬獎項，讓民眾中獎率更加提升。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-11-11 16:48:572022-11-11 17:12:55

近年來為了推廣雲端發票，財政部都會增開大量專屬獎項，讓民眾中獎率更加提升。不過就有民眾分享，自己去年至今年雲端發票一共中了9700元，但卻只因少「一步驟」，導致她全都沒領到，遭遇曝光引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位女網友在臉書社團《爆怨公社》上發文，她平時都有使用外送平台習慣，電子發票都會傳送到個人信箱中，而近期她檢查信箱，「才發現2021年到2022年雲端發票累積中了9700元，但一張都沒領到，有些更是才剛在11月7日逾期，全都無法領了，好想捶心肝，怨自己不愛看信箱」。

▲原PO使用外送平台的雲端發票多次中獎，卻因為忘記歸戶，導致逾期後獎金全飛了。（圖／《爆怨公社》）
▲原PO使用外送平台的雲端發票多次中獎，卻因為忘記歸戶，導致逾期後獎金全飛了。（圖／《爆怨公社》）
因為忘記將信箱歸戶的慘痛遭遇曝光，立刻引來不少過來人回應「苦主+1，當時就即時申請歸戶，可是，從此之後再也沒中過」、「電子的真的比較好中，綁定載具真的要做好」、「好可惜～真的要記得綁定共通載具，綁戶頭自動匯款還免印花稅」。

▲許多消費都已改為寄送雲端發票寄到客戶信箱，需到財政部電子發票整合平台進行歸戶設定，才不會白白讓獎金從手中跑走。（圖／翻攝財政部）
▲許多消費都已改為寄送雲端發票寄到客戶信箱，需到財政部電子發票整合平台進行歸戶設定，才不會白白讓獎金從手中跑走。（圖／翻攝財政部）
另有不少網友笑稱「我有歸戶卻連中都沒中XD」、「為什麼我只有開立通知，沒有看過中獎通知」、「沒關係啦，有個一千萬的才剛過期，你這個小錢」。

現在人消費型態改變，不少透過網路刷卡消費方式，都會將電子發票寄到信箱，但還需到財政部電子發票整合平台」進行歸戶設定，才不會白白讓獎金從手中溜走。（編輯：潘毅）

二寶媽騎車三貼遭開單！反問警察：你沒小孩？引網戰翻

北漂外送員「月狂賺8萬7」！曾1天拚跑94單　故事超勵志

雙11真有搶到便宜？超神2網站秒曝「真相」：價格全看光

替3歲女兒辦生日趴！邀27同學「0人到場」　網紅媽心碎了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀