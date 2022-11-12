11名學生「玩外國碟仙」集體昏迷！嘴淌濃液、抽搐嚇壞人

▲美國哥倫比亞11名學生玩外國碟仙集體昏迷，嘴淌濃液、抽搐嚇壞人。（示意圖／Pixabay）
▲美國哥倫比亞11名學生玩外國碟仙集體昏迷，嘴淌濃液、抽搐嚇壞人。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-11-12 07:37:07

實在太巧！近日美國哥倫比亞一所學校傳出學生集體昏迷事件，據聞此11位學生年齡在13到17歲不等，全都出現呼吸急促、嘔吐和肌肉痙攣等中毒症狀，而他們倒地前曾一起玩過「碟仙」，使得整件事蒙上一股神秘色彩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外媒報導指出，哥倫比亞阿托（Hato）的一間農業技術學校，在10月31日下午1時許發生11名學生集體中毒的事件，送醫後確認其中5個人的情況嚴重，後轉送至索科羅（Socorro）的醫院進行更嚴密的治療。

據傳，這幾位學生昏迷於走廊之前曾一起在學校玩通靈板（Ouija board），這遊戲主要方法及作用與碟仙相似，使得學生們集體中邪的傳聞不脛而走，阿托市長Jose Pablo Toloza Rondón則說明「學生們被發現時全都呼吸急促，嘴裡面還流出很濃稠的液體，推測是喝到受汙染的水，但也不排除與通靈板遊戲有關，詳情仍在調查中」。

▲（示意圖／Pixabay）
▲美國哥倫比亞11名學生在昏迷之前，曾一同玩過通靈板。（示意圖／Pixabay）
索科羅醫療應急管理人員則說明，送醫學生皆有嘔吐、腹部疼痛與肌肉痙攣症狀，醫學報告指出原因是食物中毒，11位學生在接受治療後，都在一天之間脫離險境。

報導說明，中毒者中有一位患有抑鬱及心理問題，為該學生拿出通靈板號召朋友玩樂，目擊者也從另一位學生的筆記本中看到自我傷害意象的圖畫。故藉此次事件呼籲父母多多關心孩子的心理健康，並防止他們接觸這等「恐怖遊戲」，避免類似事件再次發生。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

收詭異面試「被地圖街景拯救」！她靠這招濾怪工作：小心

瑜珈老師「彈跳運動」太辣！蜜桃豐臀好吸睛　網全噴鼻血

小孩課後累倒沙發！白貓怕他冷秒衝身邊：我來當你的毯毯

曾滅50隻灰鼠！阿公捕獲「巨型鼠王」　體型有小型犬大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀