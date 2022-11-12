11名學生「玩外國碟仙」集體昏迷！嘴淌濃液、抽搐嚇壞人

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據傳，這幾位學生昏迷於走廊之前曾一起在學校玩通靈板（Ouija board），這遊戲主要方法及作用與碟仙相似，使得學生們集體中邪的傳聞不脛而走，阿托市長Jose Pablo Toloza Rondón則說明「學生們被發現時全都呼吸急促，嘴裡面還流出很濃稠的液體，推測是喝到受汙染的水，但也不排除與通靈板遊戲有關，詳情仍在調查中」。
索科羅醫療應急管理人員則說明，送醫學生皆有嘔吐、腹部疼痛與肌肉痙攣症狀，醫學報告指出原因是食物中毒，11位學生在接受治療後，都在一天之間脫離險境。
報導說明，中毒者中有一位患有抑鬱及心理問題，為該學生拿出通靈板號召朋友玩樂，目擊者也從另一位學生的筆記本中看到自我傷害意象的圖畫。故藉此次事件呼籲父母多多關心孩子的心理健康，並防止他們接觸這等「恐怖遊戲」，避免類似事件再次發生。（編輯：李惠婷）
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