正妹里長再+1！長腿模特「參選永和里長」　網：不輸紫渝

▲正妹里長參選人再+1，長腿模特兒紀詠心參選新北市永和新廍里的里長，網友讚：「不輸陳紫渝！」。（圖／紀詠心 臉書）
▲正妹里長參選人再+1，長腿模特兒紀詠心參選新北市永和新廍里的里長，網友讚：「不輸陳紫渝！」。（圖／紀詠心 臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-11-12 08:31:37

2022年九合一大選進入最後階段，各方候選人積極拜票，除了縣市首長備受民眾關注，幾位顏值脫穎而出的里長候選人也成為熱議話題，最為人熟知的是「永福里正妹候選人」陳紫渝，後來又有「庫洛魔法使里長候選人」何芝寧，而現今還有一位「高挑模特兒」紀詠心現身參選永和新廍里的里長，再次奪得眾人視線。

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紀詠心現年27歲，原是凱渥公司旗下的模特兒，而這次將參選新北市永和新廍里的里長。據《ETtoday》報導指出，紀詠心18歲時參加選拔比賽進入模特兒行業，被經紀公司簽下後工作近10年，後來她意識到模特兒生涯有限，且長輩們鼓勵她能出來服務，於是毅然決然跨界參選里長。

▲紀詠心原是凱渥公司旗下的模特兒。（圖／紀詠心 臉書）
▲紀詠心原是凱渥公司旗下的模特兒。（圖／紀詠心 臉書）
▲紀詠心笑容甜美，擁有吸睛長腿。（圖／紀詠心 臉書）
▲紀詠心笑容甜美，擁有吸睛長腿。（圖／紀詠心 臉書）
紀詠心說明之所以對「里長」這職務產生憧憬，有賴於自己曾遇到的那位厲害里長，此人能處理里民的各種問題，身受愛戴，且對方曾鼓勵她，認為年輕一輩應該出來服務，這個經歷對她產生重大影響。

▲紀詠心因受到一位熱心服務的里長鼓勵，起心動念參選這次的永和新廍里里長。（圖／紀詠心 臉書）
▲紀詠心因受到一位熱心服務的里長鼓勵，起心動念參選這次的永和新廍里里長。（圖／紀詠心 臉書）
▲紀詠心表示自己有強大抗壓力，有信心更好的為里民服務。（圖／紀詠心 臉書）
▲紀詠心表示自己有強大抗壓力，有信心更好的為里民服務。（圖／紀詠心 臉書）
從伸展台跨界至政治舞台，紀詠心表示家人非常支持，並認為自己有強大的抗壓性，過去試鏡時曾遭遇4、50個廣告都沒被選中的挫折，這些過程讓她練就強大的心理能力，並認為這個特質對未來服務里民也會有很大的益處。（編輯：李惠婷）

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