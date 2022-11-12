正妹里長再+1！長腿模特「參選永和里長」 網：不輸紫渝
2022年九合一大選進入最後階段，各方候選人積極拜票，除了縣市首長備受民眾關注，幾位顏值脫穎而出的里長候選人也成為熱議話題，最為人熟知的是「永福里正妹候選人」陳紫渝，後來又有「庫洛魔法使里長候選人」何芝寧，而現今還有一位「高挑模特兒」紀詠心現身參選永和新廍里的里長，再次奪得眾人視線。
紀詠心現年27歲，原是凱渥公司旗下的模特兒，而這次將參選新北市永和新廍里的里長。據《ETtoday》報導指出，紀詠心18歲時參加選拔比賽進入模特兒行業，被經紀公司簽下後工作近10年，後來她意識到模特兒生涯有限，且長輩們鼓勵她能出來服務，於是毅然決然跨界參選里長。
紀詠心說明之所以對「里長」這職務產生憧憬，有賴於自己曾遇到的那位厲害里長，此人能處理里民的各種問題，身受愛戴，且對方曾鼓勵她，認為年輕一輩應該出來服務，這個經歷對她產生重大影響。
從伸展台跨界至政治舞台，紀詠心表示家人非常支持，並認為自己有強大的抗壓性，過去試鏡時曾遭遇4、50個廣告都沒被選中的挫折，這些過程讓她練就強大的心理能力，並認為這個特質對未來服務里民也會有很大的益處。（編輯：李惠婷）