妹子求歡「狂被男友拒」！性慾太強哭了：我是不是不正常
情侶之間之間性事不合可能會引起雙方的摩擦，進而使感情破裂，近日就有一名女網友苦嘆，自己是性慾較強的女生，但男友卻時常以「太累」為理由拒絕她的求歡，讓她感覺非常挫敗，甚至哭喊「是不是不太正常」，引來眾多網友的討論，不少女網友分享類似的困擾，也有人建議：「妳要學習自己找方式發洩，挫敗歸挫敗，感情跟性慾要分開看才能長久，不同步調就是這樣。」
該名女網友在Dcard中貼文，表示自己是性慾較強的女生，幾乎天天都會有需求，尤其接近生理期前會感覺更強烈，如今和男友同居，原以為可以大大滿足自己的慾望，沒想到男友總是以「太累」當藉口不了了之，兩人親密的頻率幾乎都是以他的心情而定，明明感情沒有變淡，但看著男友即使喊累還是會和朋友出去玩，讓她難過直呼：「還是是我應該要控制自己的想法⋯剛剛甚至求歡被拒就莫名其妙很腦，然後就哭了，這樣其實是不是也不太正常。」
貼文一出，釣出許多有同樣困擾的網友，「還以為是我PO的，就算沒有拒絕也希望對方能主動一點」、「我性慾也超強可是跟男友是遠距，我每天都自己玩玩具」、「怎麼大家都有一樣的問題…沒關係我也是，大家抱抱一起取暖吧」、「我也覺得我該調適一下⋯」、「我也是⋯男友對我來說根本行走的荷爾蒙」、「就是會饞男友的身體不知道為什麼」。
不過，也有網友建議，「妳沒有不正常，求歡被拒想哭也是正常，只是妳跟男友的性慾強度有差，要自己調適一下心情」、「性慾方面很正常，但妳要想一下，如果今天立場交換，是男生一直跟女生要，女生大概就會腦補對方只想要性之類的，同理他不是按摩棒，妳要學習自己找方式發洩，挫敗歸挫敗，感情跟性慾要分開看才能長久，不同步調就是這樣」。（編輯：賴禹妡）