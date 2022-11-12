「姊夫的姊夫」叫什麼？一票人燒腦喊不出 他曝3字解答
遠房親戚的稱謂常常讓人頭疼，不知道該如何向對方打招呼，近日網路上就出現一個燒腦問題「姊夫的姊夫叫什麼？」讓眾多網友十分苦惱，瘋狂討論正確答案，有人留言笑喊「大黃瓜啊⋯這還要問」，還有人查詢稱謂計算機，上頭顯示的答案為「姻姊夫」。
該名網友在臉書「爆廢公社」貼文，他問「姊夫的姊夫叫什麼？」這問題考倒眾多網友，不少人回答，「不認識的親戚都叫姻親，沒毛病」、「跟著姊夫叫姊夫就好了吧，搞那麼複雜都不用講話了」、「本地的稱謂就跟著大姊的孩子叫大姑丈」、「不認識的長輩一律叫叔叔或是阿姨，平輩一律叫那個誰」、「大黃瓜啊⋯這還要問」、「這也牽太遠了，一律都是點頭就好」、「一樣叫姊夫，就跟著姊姊叫就是了」。
原來，這個問題是源自於在微博流傳的一張截圖，上頭顯示對方傳訊息表示「我和我姊夫的姊姊好上了，我姊夫是不是該叫我姊夫」，語出驚人讓收件者試圖釐清狀況，當場嚇喊：「等一下。」
對此，有網友解答，「姻親通常在姊妹兄弟平輩之間，都是跟著叫。正常情況是姻姊夫」、「姊姊的老公的姊姊的老公=親家姊夫or姻親姊夫」，還有人查詢稱謂App，答案為「姊姊的丈夫（姊夫）的姊姊（姻姊）的丈夫＝姻姊夫」。（編輯：賴禹妡）