逛包養網巧遇大伯！她當「一日小情人」 爽賺3000附親親
包養生態在網路上見怪不怪，不過就有一名女網友分享，她居然在包養網上遇到大伯，且還真的和對方出去約會，兩人相認後，大伯感到哭笑不得，最後給原PO零用錢3000元，而她也在大伯臉上親一下做為回報，笑稱自己就這樣當了大伯一天的小情人，貼文曝光後引發熱烈討論。
該名網友在Dcard中貼文，她以「在包養網上遇到大伯」為題，表示好奇去註冊包養網站，沒想到居然在上面遇到大伯，出生年月日、居住地甚至姓名都一樣，「想要鬧他糗他，於是我聊了一陣子成功把他釣出來約見面吃飯」。
原PO透露，一開始大伯遇到他還以為是巧遇，後來得知原PO就是那位包養網站上的女子，心情是又想哭又想笑，兩人吃了一頓高級餐廳後，大伯還是給了她3000元，雖然原PO一直解釋自己不缺錢，「但大伯說：給妳零用錢還比給她們實在」，最後她下車前開玩笑地在大伯臉上親一下，並把這段趣事分享出來，笑喊：「我就這樣當了大伯的一日小女伴。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「大伯表示：要換平台了」、「不怕大伯跟你父母說嗎」、「跟包養費用比起來3000不算什麼，而且那筆錢在某種意義上叫封口費」、「大伯感覺就很難過，本來想要嗨一下的，結果是妳」、「我覺得妳這樣日後很尷尬⋯畢竟再好的親戚有些事情不能說破吧」、「我也想認識妳大伯」、「大伯：好尷尬⋯趕快塞封口費」。（編輯：賴禹妡）