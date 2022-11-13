秋冬賞楓季來了！全台「十大必衝景點」　冬螢圍繞成首選

▲杉林溪粉絲專頁更新11/2的秋冬美景，邀請遊客前往現場觀賞。（圖／取自《愛上杉林溪》FB）
▲杉林溪粉絲專頁更新11/2的秋冬美景，邀請遊客前往現場觀賞。（圖／取自《愛上杉林溪》FB）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-13 09:10:00

每年11月至隔年1月是台灣賞楓的最佳時間，漫步在楓林中享受秋天獨有的美麗，是許多人每年必做的事之一。《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年內「賞楓景點」話題的網路聲量表現，整理出網友心目中10大秋日必訪楓葉景點排行。其中最受歡迎的為「杉林溪森林生態園」不僅有青楓、紫葉槭、楓香、銀杏、水杉，夜間能享受被冬螢圍繞的美景，是秋冬不可錯過的旅遊景點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲全台十大賞楓景點，秋冬打卡拍照千萬別錯過。（圖／《Social Lab社群實驗室》）
▲全台十大賞楓景點，秋冬打卡拍照千萬別錯過。（圖／《Social Lab社群實驗室》）
《Social Lab社群實驗室》觀察網路上近一年對於賞楓景點話題的討論，當中以「杉林溪森林生態園區」最受熱議，討論數遠遠超過其他景點。溪園區內除了秋楓外，還有銀杏、水杉等植物相互交映，吸引眾多遊客及攝影愛好者前去捕捉美好風光。除此之外，11月的杉林溪更有大量鋸角雪螢出沒，且有夜間賞冬螢的活動，讓遊客可白天賞楓、夜晚賞螢，一次將兩種美景盡收眼底。杉林溪11/2開始，每晚18:10免費賞螢解說導覽，19:30星空導覽及天文望遠鏡觀察體驗。

而位於台中的「福壽山農場」居排行第二，園區內熱門賞楓景點「松廬」前的楓樹為掌葉楓，特色是葉片較小、葉色的轉化也較為多層次，令眾多網友大呼「太美了！」，在日式建築的映襯下，畫面顯得清幽寧靜，彷彿一瞬間來到日本，讓還無法規劃出國的民眾們一解日本旅遊的癮，紛紛喊著想體驗美麗風光。

第三名的「阿里山森林遊樂園區」最特別的地方是遊客可搭乘每年於12月特別開放的賞楓主題火車，在觀賞楓紅的同使體驗蒸汽火車，別具一番風味，也因此吸引到大批遊客前往，對於此體驗，不少網友表示「有冒煙的感覺就是比較特別」、「火車、風景很美」。除了以上多於中南部高山上的熱門賞楓景點外，也有位於北部、海拔較低的賞楓景點，如桃園的「石門水庫」，以及新北汐止的「拱北殿」，都是賞楓一日遊的好選擇。

▲杉林溪紫葉槭鮮紅、水杉也開始轉為金黃色，請務必把握最佳觀賞期。（圖／取自《愛上杉林溪》FB）
▲杉林溪紫葉槭鮮紅、水杉也開始轉為金黃色，請務必把握最佳觀賞期。（圖／取自《愛上杉林溪》FB）

新北耶誕城極光中開城！民眾擠現場搶看「Disney主燈秀」

新北耶誕城開城首日！Disney+主題人氣爆棚　現場人潮曝

在家吃鍋不馬虎！超市開賣名店湯底　家樂福小熊鍋超吸睛

國際白色野餐登場！客家公園現純白人海　光雕秀點綴尾聲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀