秋冬賞楓季來了！全台「十大必衝景點」 冬螢圍繞成首選
每年11月至隔年1月是台灣賞楓的最佳時間，漫步在楓林中享受秋天獨有的美麗，是許多人每年必做的事之一。《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年內「賞楓景點」話題的網路聲量表現，整理出網友心目中10大秋日必訪楓葉景點排行。其中最受歡迎的為「杉林溪森林生態園」不僅有青楓、紫葉槭、楓香、銀杏、水杉，夜間能享受被冬螢圍繞的美景，是秋冬不可錯過的旅遊景點。
《Social Lab社群實驗室》觀察網路上近一年對於賞楓景點話題的討論，當中以「杉林溪森林生態園區」最受熱議，討論數遠遠超過其他景點。溪園區內除了秋楓外，還有銀杏、水杉等植物相互交映，吸引眾多遊客及攝影愛好者前去捕捉美好風光。除此之外，11月的杉林溪更有大量鋸角雪螢出沒，且有夜間賞冬螢的活動，讓遊客可白天賞楓、夜晚賞螢，一次將兩種美景盡收眼底。杉林溪11/2開始，每晚18:10免費賞螢解說導覽，19:30星空導覽及天文望遠鏡觀察體驗。
而位於台中的「福壽山農場」居排行第二，園區內熱門賞楓景點「松廬」前的楓樹為掌葉楓，特色是葉片較小、葉色的轉化也較為多層次，令眾多網友大呼「太美了！」，在日式建築的映襯下，畫面顯得清幽寧靜，彷彿一瞬間來到日本，讓還無法規劃出國的民眾們一解日本旅遊的癮，紛紛喊著想體驗美麗風光。
第三名的「阿里山森林遊樂園區」最特別的地方是遊客可搭乘每年於12月特別開放的賞楓主題火車，在觀賞楓紅的同使體驗蒸汽火車，別具一番風味，也因此吸引到大批遊客前往，對於此體驗，不少網友表示「有冒煙的感覺就是比較特別」、「火車、風景很美」。除了以上多於中南部高山上的熱門賞楓景點外，也有位於北部、海拔較低的賞楓景點，如桃園的「石門水庫」，以及新北汐止的「拱北殿」，都是賞楓一日遊的好選擇。