28名YouTuber「返鄉投票片」下架！鄉民驚呆　拍片原因曝

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回顧該影片，當時由阿滴發起該活動，寫下「這個企劃由阿滴自主發起，無任何營利，只是希望大家記得返鄉投票一件事」，影片內容中以幽默風趣的手法呼籲大家要返鄉投票，出演影片人物包括志棋77、千千、Howhow、博恩、黃氏兄弟、蔡哥、反骨男孩、Hook等網紅，不計重複的情況下，加總粉絲數超過2000萬人，影片也有被總統蔡英文分享，在當時引起廣大迴響。
貼文一出，不少網友紛紛回應「尷尬了....」、「其實很明顯了吧...沒發現今年幾乎沒有網紅跟民進黨政客有合作嗎」、「年輕人支持度大降啊，民進黨被罵太兇了」；不過也有人認為「這次縣市選舉等級跟總統選舉差太遠了吧，總統是全台灣都投同一目標欸」、「下架就下架啊，2019年呼籲投票的東西放著幹嘛，不用這樣帶風向」、「看一下志棋77的花絮吧....這種風向文就先不用了」。
而雖然該呼籲「返鄉投票」的影片已經悄悄下架，不過在志棋77的頻道當中，有該影片的幕後花絮，不少網紅接受採訪，提到「為什麼YouTuber都站出來呼籲大家投票」，不少人都表示「大家應該都要自己決定要將這一票投給誰，自己的未來要自己掌握，年輕人不要讓自己的權利睡著了」，影片當中也沒有網紅呼籲投票是要投給哪個政黨。
而阿滴當時受訪也提到「這件事很簡單，我單純思考我如果可以凝聚有意願的人，大家來發揮自己的影響力，來做出我們希望看到社會上的一個改變的話，我認為這件事情就是身為一個創作者的天命，你要把你的影響力投注在有價值的事情，就比如說像投票，這就是一個大家要來做的事情，但當投票率很低且很多人只有口說自己會參與民主這仍然不實際，而當大家站出來發揮自己的影響力時，對影響者來說是很有意義的事情」。（編輯：張嘉哲）