房間驚見「磁磚、圓形鐵片」？專家勸別租 原本用途曝光
現代人不管是到異地工作或者唸書都會面臨租屋的問題，但要租到一間好屋或遇到好房東可不一定有這麼簡單。近日，房產達人「Sway」就提醒，因為現在違建非常多，雖然很多裝潢看起來都非常新，但如果發現房間有「磁磚」、「圓形鐵片」的房子，就建議不要承租，其原因也揭曉，讓在場來賓都大吃一驚。
房產達人「Sway」日前在節目《新聞挖挖哇》上分享，透露有些房子很多人其實不知道，還是分享一些訣竅給大家聽，比如說看房時發現牆壁上有「磁磚」，正常房間裡面是不會有磁磚的，可是若你發現為什麼牆壁有「磁磚」，那多半就是「廚房」改建而成，或者是「浴室」改建的。
Sway提到，然後地方如果有一個「圓圓的東西、好像鐵片的」，然後就覺得沒有平這樣，那個就是排水管，所以那個排水管就三不五時會冒一些臭氣到你家，這就是為什麼有些人睡著睡著，就會有異味飄出來，那不是阿飄，是從別人家的臭氣衝上來。
Sway表示，現在很多房東格局都亂改，什麼三房改套房，然後改起來就是管子問題有時候放著不把它弄掉，就會有這種問題，且不僅房間會有異味，包括喇牙、蟑螂、蛞蝓等各種蟲都有可能從裡面爬上來，遇到這種房子一定要多加注意。（編輯：張嘉哲）