獨／羅志祥演唱會炸翻！他解鎖狂喊「林俊傑」 粉絲傻眼
亞洲天王羅志祥昨（12）日在高雄巨蛋舉辦《羅志祥2022年演唱會》，這也是他暌違8年回到高雄開唱，不少粉絲都到場力挺，還一同合唱羅志祥多首經典神曲。不過搞笑的是，有粉絲提供片段指出，自己非常喜歡羅志祥，但因為過去看到有人在羅志祥演唱會高喊「林俊傑」成為迷因，自己也在昨天成就解鎖，覺得相當逗趣。
一名詹姓網友向《NOWnews》記者表示，自己已經喜歡羅志祥多年，這次羅志祥復出他也相當開心，不僅四個月前的台北小巨蛋演唱會也前往觀賞，住北部的他高雄巨蛋場依舊沒有缺席，特地南下見自己偶像一面，而正巧這次高雄巨蛋的舞台設計，羅志祥有舞台環繞，剛好會經過離自己非常近的地方。
詹姓網友提到，剛好想起過去在羅志祥演唱會上有人大喊「林俊傑！我愛你」，因此自己也想要「成就解鎖」，於是在羅志祥經過自己面前時，高舉手機大喊「林俊傑！林俊傑」他笑說，當時旁邊一堆粉絲相當傻眼看著他，還說「剛剛是不是有人叫林俊傑還怎麼樣的？」場面相當逗趣。
不過由於羅志祥開唱時有戴耳返，加上繞場時粉絲瘋狂尖叫，他的聲音沒有被羅志祥聽到，因此羅志祥也沒有給他回應，繼續勁歌熱舞。不過該片段釋出之後，讓不少人笑翻表示「這個梗真的完全用不膩....」、「是在林俊傑什麼啦！太好笑了」也有人開玩笑指出「這個不是周杰倫嗎？」、「下次我也要！帶上我！」演唱會的新式迷因在網路瘋傳被爭相模仿。（編輯：張嘉哲）