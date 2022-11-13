Joeman鐵齒不賣台積電！再衝算命抽牌愣爆　股價走向曝光

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結果開局先問了「台積電到底要不要賣」，Joeman抽出前兩張張牌分別為「三藏取經」、「鯉魚變成龍」，老師拿出解籤書透露「三藏取經」在股票市場中表示價值不高，即便高也會不突顯；而「鯉魚變成龍」則表示變動多，價低者得此籤會漲，但Joeman持有的台積電屬於價高者，反而會跌；而最後一張更讓Joeman傻眼，抽到「蜻蜓入網」，釋義為「漸跌」，讓Joeman無言地表示「套到爆欸！」
陳老師也提出建議表示「現在的話一定是賣掉，因為台積電股價會到300，準確來說是8000（大盤指數），如果不賣掉的話就放著，不過要回來可能還要好幾年」而Joeman也坦言自己絕對不會賣掉，讓老師笑說「那你是在問心酸的喔！」而隨後Joeman也再算了幾個問題，最後一輪全部幾乎都是正向牌，也讓他鬆一口氣表示「現在心情有變好，不然我剛剛前面台積電已經要轉身出去了」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「Joeman你不孤單！我會陪你奮戰到底的！相信終有回來的一天」、「客觀來看老師滿準，台積電短期確實變動大反彈，但長期趨勢還是要修正」、「我覺得這算命師，還不錯耶，會補充一些社會與科學時事，我知道套牢是很痛苦的，但半導體明年是不看好的」、「確實要再等幾年了，不過不賣不算賠，祝福Joeman」、「跌的時候不賣就不算虧XD就是Joeman的心態啦哈哈哈。」
不過隨著美國股市週五續漲，台積電也持續反彈，11日收盤為399元，12日已經到達441元，未來走向會如何，是否又會如同算命老師所說「跌到300元低點」，股民們也都緊盯著股市的波動。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。