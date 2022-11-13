胡同燒肉週年慶88折 台中瑚同消費滿額送「扭蛋抽機票」
胡同燒肉17週年慶大推20款新菜上市，11/16～11/30全台胡同燒肉、胡同裏燒肉，Ocard會員集點可享3%回饋，Line Pay付款享Line Pointe點數10%回饋，11/25透過波波錢包（PO Wallet）APP特別發行NFT，可享用餐2小時無限暢飲的天天Happy Hour、消費送肉品、結帳再享88折優惠及抽獎。台中「瑚同燒肉夜食」即日起試營運、11/23起正式重返台中燒肉市場，即日起至11/30當次消費滿額3,000元即可獲得「扭蛋抽獎」一次，有機會獲得最大獎價值28,000元的「新加坡來回機票兩張」。
胡同燒肉17週年慶大手筆一次新增將近20道全新菜色，一舉囊括日本、澳洲、紐西蘭、澎湖等地的頂級食材，包括精選紐西蘭六個月小羔羊的「和羊丁骨鞍盛合」、日本A5等級和牛的「日本和牛菲力肉」，還將必吃牛舌改良處理為提升口感的「舌下肉」；搭配「酸白菜石斑魚」、「鹽烤石斑魚」、「香麻小章魚」等海鮮，為饕客帶來驚喜。
而台中胡同燒肉6號店「瑚同燒肉夜食」即日起試營運、11/23起正式重返台中燒肉市場，即日起至11/30當次消費滿額3,000元即可獲得「扭蛋抽獎」一次，消費滿5,000元則可抽獎兩次、最高消費滿7,000元可轉3次。最大獎為價值28,000元的「新加坡來回機票兩張」，及雙人同享的「揪友17吃胡同」套餐共30份，每份價值2,550元，包含和牛牛舌、牛五花、經典達拉斯、松阪豬、墨魚香腸等共計10款品項；還有「胡虎陪你過虎年」包含餐具組、馬克杯等周邊商品共計300份，及高達上千份「與胡同17歡慶」的送菜品優惠券。
另外歡慶17週年慶，11/16～11/30全台胡同燒肉、胡同裏燒肉，Ocard會員集點可享3%回饋，Line Pay付款享Line Pointe點數10%回饋。11/25透過波波錢包（PO Wallet）APP特別發行兩款賦能型NFT，11/25當日00:00正式開放限量搶購，「胡群牛友NFT」消費滿1,500元即可享「天天Happy Hour」當日用餐2小時不限時段的無限暢飲，每次用餐消費88折與生日「獸星就要吃和牛」優惠等；「同樂與共NFT」則包含價值高達1,390元的胡同人氣精選套餐組合，及可免費享用啤酒等優惠，還有抽籤「胡群牛友NFT」的機會。
另外，王品集團旗下燒肉品牌也推出大優惠，延續雙11戰火、本月推出「燒肉購物節」一路吃到月底甚至年底！「Oh my!原燒」祭出11元加購雪花板腱牛、「最肉」99元加購澳洲和牛厚裙肉；「肉次方」享99元加購ASAHI生啤，甫開幕就超受歡迎的「初瓦」將於明（14）日舉辦炸彈酒敲杯挑戰賽，成功可享整單8折。