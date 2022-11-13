王品燒肉開戰！11元爽吃板腱牛 99元大啖澳洲和牛喝生啤
滋滋作響燒肉伴隨油香，實在讓人難以抗拒，王品集團旗下燒肉品牌推出大優惠，延續雙11戰火一路吃到月底甚至年底！「Oh my!原燒」祭出11元加購雪花板腱牛、「最肉」99元加購澳洲和牛厚裙肉；「肉次方」享99元加購ASAHI生啤，甫開幕就超受歡迎的「初瓦」將於明（14）日舉辦炸彈酒敲杯挑戰賽，成功可享整單8折。
王品寵客不手軟，「Oh my!原燒」、「最肉」本月攜手推出「燒肉購物節」，只要11/30前至「王品瘋美食App」領取活動票券，即可以銅板價加購肉品。活動期間內憑優惠券到「Oh my!原燒」消費多人套餐，即可以11元加購價值218元的「雪花板腱牛」一份；至「最肉」消費滿單人500元低消，即可以99元加購價值380元的「澳洲和牛厚裙肉」一份。
活動開跑一周已有近萬人領券，高達千人到「Oh my!原燒」兌換使用，好康優惠怎麼能搶輸別人，還沒兌換過的饕客可別錯過。而肉肉控最愛的「肉次方」酒水優惠大方送，即日起至2023/1/2前內用，即可以59元加購「柏克金黃金拉格啤酒」一罐，或以99元加購「ASAHI生啤」一杯。
氣氛熱烈、甫開幕就超受歡迎的韓式料理「初瓦」，將於11/14品牌「啵啵日」舉辦挑戰賽，消費者於當晚8點可挑戰6杯炸彈酒敲杯巧戰賽，只要挑戰成功，即可享「整單8折」優惠。
另外，連鎖火烤霸主「築間餐飲集團」再度進軍彰化地區，第9家門店落腳彰化四維路，主打只要消費套餐400＋10%元起，就能享有高CP值自助吧，數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等無限吃到飽，築間彰化四維店擁有兩層樓店面、席設62個座位，從中午11點至凌晨4點超長營業時間，決心進攻消費者的胃更挑戰火鍋一條街戰區。
開幕期間推出免費贈肉活動，即日起至11/13，消費滿1,111元抽免費「澳洲M9+和牛板腱鍋」（價值880元）；即日起至11/18於官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記三位好友，就能獲得「肉品9選1」電子券乙張。