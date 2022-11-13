交往注定要分手！「3組互虐星座CP」曝　心累越愛越痛苦

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兩個星座是非常容易吸引彼此的星座，但其實他們不太適合當情侶，牡羊座很容易被對方的神秘感、幽默感跟體貼給吸引，巨蟹則愛對方的積極樂觀與熱情。然而愛熱鬧、陽光的牡羊希望另一半也能跟上自己的腳步，讓時常自帶「悲觀」心態的巨蟹難以適應，兩人相處過程不斷面臨考驗，牡羊喜歡自由，巨蟹則喜歡約束，戀愛觀相當不同的兩人，大多都是以悲劇收場。
二、獅子座、天蠍座
兩個星座在一起也是非常虐心，兩人相處時很容易產生莫名的情愫互相吸引，但是會發現真正在一起之後，才發現是痛苦的開始，。獅子自尊心強、愛面子，要別人服從自己；而天蠍座天生不服輸，兩人容易產生矛盾、互不相讓，兩個星座都是屬於比較霸道、佔有慾強的人，不過獅子喜歡光明正大佔有，天蠍則愛耍點小心機。或許天蠍心中比較欣賞對方，但無奈都不願向任何人低頭，最終只能說離別。
三、金牛座、水瓶座
在性格上有點相似，金牛座比較重物質、水瓶座則看重心靈，例如只有一定額度的金錢，金牛會毫不猶豫選擇填飽肚子，水瓶則會想著填充精神層面。金牛座腳踏實地又勤儉，喜歡一份付出一份回報；水瓶座向來想像力豐富，總能冒出各種天馬行空的想法，雖說心中想改變彼此，可惜陷入感情泥濘裡，才發現自己早已驚慌失措。
兩人只能用不適合形容，金牛喜歡按部就班生活，水瓶就像抽象藝術家喜歡起起伏伏的人生，三觀不在同一個頻率上，容易讓金牛感到患得患失、缺乏安全感，在一起只是互虐而已。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。