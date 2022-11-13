陳紫渝多夯？茶會突變「粉絲見面會」 現場畫面粉絲吃驚
23歲永福里里長候選人陳紫渝仙氣爆棚，被網友封為是「最美里長」，今（13）日在競選服務處成立茶會，一現身立刻引起民眾暴動，不少粉絲都到場給她加油打氣，意外變「粉絲見面會」，民眾搶合照，可見陳紫渝的人氣相當高，能否順利選上成為選戰焦點。
陳紫渝日前在臉書公告，透露今（13）日上午10時到12時，在新北市永和區國中路111號（永和國中大門口），進行紫渝競選服務處成立茶會，並且溫馨提醒表示「為了茶會順利進行，且不妨礙附近住家為前提」要前來的民眾留意音量，並且配合當天穿著紫色背心的指引，當日因路權申請及場地租借有時間上的限制，也為了避免影響附近居民及交通安全，故當天拍照活動將由服務團隊安排。
而今天陳紫渝到場之後，致詞一開口跟大家打招呼就引起粉絲歡呼，她表示「永福里的現任里長擁有許多優勢和資源，而我只有你們，非常感謝來自網路的大家替她加油打氣，呼籲11月26日里民們可以出門投票，給我一個服務的機會，以及一個改變永福里的機會！」而搶拍照的排隊民眾更排上上百公尺，顯見人氣超夯。
不少在場的粉絲、支持者也在活動結束之後，到陳紫渝臉書留言當下影片以及合照，只見陳紫渝馬不停蹄的與群眾合照，臉上時不時都掛著甜美又自信的笑容和民眾打招呼，整個人看起來活力十足，朝氣滿滿，強力展現這次想要勝選的決心，讓網友湧入打氣「辛苦了！茶會超順利！終於看到本人太親切」、「特地中午出門看妳，現場人超多的！祝福紫渝高票當選！」、「這個人潮根本比選市議員還多！紫渝最讚啦！」、「真的有嚇到，感覺比很多市議員還有人氣了」。（編輯：張嘉哲）