阿嬤是粉絲！現身搶BLACKPINK門票 「求4連號」網全笑了
南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台舉辦演唱會，地點選在高雄國家體育場 （世運主場館），而近日正結束搶票的環節，結果幾乎都是秒殺，不少粉絲根本沒有搶到票，只好在社團求讓票，然而有網友直接搬出阿嬤求票，引起粉絲關注笑翻。
這次BLACKPINK在台灣演唱會門票從8日開始開放預購，一路開放到10日，分為三階段購票，然而原本在最後一天搶票時，原以為票數會非常多，至少有許多人能成功搶票，不過許多人即便到網咖去還是半張票都沒有搶到，因此有不少人只好上網求票，詢問是否有人多搶，或者願意讓票。
除了過去有人搬出「我美國男友說如果有票就要來台灣找我」、「小孩真的很喜歡歡BLACKPINK想幫忙圓夢，有人可以讓票嗎？」等文章外，這次還有一名網友直接搬出阿嬤，寫道「收BP $5800需4張連號，阿嬤很喜歡《kill this love》，不希望阿嬤站著看或看不到，求圓夢，孫子網速太慢都滑鐵盧沒搶到」。
貼文一出，網友紛紛笑翻回應「連阿嬤都搬出來了，我只能跪了」、「笑死！阿嬤竟然也是粉絲，我真的快瘋了」、「現在情緒勒索大招真的都開了」、「如果放阿嬤Cover的影片我再相信」、「那我天上的阿嬤也很喜歡......求票」、「我阿祖才喜歡BLACKPINK勒！有人要讓給我阿祖嗎？」而也有人提出質疑表示「為什麼阿嬤要四張？另外三張是阿嬤的朋友嗎？」該網友則說「我們要陪阿嬤呀！不然阿嬤孤身一人會有不孝的疑慮」再次笑翻全場。（編輯：張嘉哲）