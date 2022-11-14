高雄SKM Park也下雪了！電車穿梭雪景超美　7大亮點曝光

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座落於SKM Park Outlets 1F中央廣場旁，全台首座7米高的「雪花泡泡樹」，以花開雕塑外型搭配每日不斷降落充滿煙霧的泡泡，而且每半小時便上演精彩聲光秀，打造絢麗又迷幻的沉浸式感官互動體驗。
戶外街區「星光耶誕樹」浪漫飄雪！下雪關鍵時刻曝光
南台灣也會下雪！位於戶外街區的「星光耶誕樹」，將於每日14:00-21:00時段，每隔30分鐘開始飄雪，只要站在聖誕樹下，就可以捕捉雪花紛飛的夢幻美照，享受有如電影般浪漫的情節。
聖誕限定叮叮電車現身！穿梭超過10萬顆燈泡打造「燦爛燈海」
超過10萬顆燈泡打造的「燦爛燈海」，仔細看還由雪花及五芒星造型燈飾交叉點綴，別忘記抬頭看看，找找吊掛在空中的聖誕老公公還在揮手呢，沿街漫步的同時，更可以看見聖誕限定叮叮電車穿梭而過，超有外國童話小鎮氣氛。
「麋幻森林」上百隻燈光麋鹿陪逛街
彷彿精靈降落般，上百隻燈光麋鹿妝點出「麋幻森林」，活潑俏皮的可愛小鹿，沿路簇擁於花圃與樹林之間，在SKM Park Outlets陪大家逛街，隨手都能拍下充滿聖誕節慶氛圍的可愛合照。
步出高雄捷運出口就有「璀璨光廊」漫步在銀河
從高雄捷運草衙站2號出口處步出，便走入由點點星光交織而成的「璀璨光廊」，把整條迎賓大道打造地像漫步在浪漫銀河的感覺，還沒入園就能感受濃厚耶誕氣息。
假日與館內耶誕裝置合照打卡 免費兌換熊熊髮箍
11/19(六)起每週五～日，凡於館內與耶誕裝置合照，並分享IG限動＋標記官方IG粉專，即可至服務中心免費兌換「熊熊髮箍」乙個（限量300個），幫大家提供超歡樂的逛街裝扮。
10歲以下孩童平日穿「聖誕裝」 免費玩鈴鹿賽道樂園
日本唯一海外授權鈴鹿賽道樂園也同步歡慶聖誕，即日起～2023/1/2(一)「平日限定」，只要身穿「聖誕裝」10歲以下孩童，就能免費暢玩遊樂園一整天，（一位大人須購買一張650元暢遊全票，即可免費帶2位10歲以下孩童；公主、王子、英雄、超人、寵物裝扮不適用本次優惠）。
每年必逛的「新北耶誕城」上週盛大點燈開城，集結超人氣Disney+主角設計主燈秀，包括《冰雪奇緣》超人氣角色艾莎施展冰雪魔法開場，《天外奇蹟》、《巴斯光年》的精彩冒險，還帶領大家進入《美女與野獸》的夢幻魔法世界。現場並設有迪士尼、皮克斯、漫威英雄、星際大戰等超人氣主題耶誕創意裝置，搭配全區絕美燈飾、品牌貨櫃市集及巨星演唱會等，嗨翻史上最長53天。