高雄SKM Park也下雪了！電車穿梭雪景超美　7大亮點曝光

▲不讓新北耶誕城專美於前，南台灣高雄也下雪了！SKM Park Outlets打造全台獨家7米高「雪花泡泡樹」與「星光耶誕樹」，並以超過10萬顆燈泡的「燦爛燈海」、百隻麋鹿妝點的「麋幻森林」，而且聖誕限定造型叮叮電車，穿梭在浪漫雪景裡有夠夢幻。（圖／新光三越提供）
▲不讓新北耶誕城專美於前，南台灣高雄也下雪了！SKM Park Outlets打造全台獨家7米高「雪花泡泡樹」與「星光耶誕樹」，並以超過10萬顆燈泡的「燦爛燈海」、百隻麋鹿妝點的「麋幻森林」，而且聖誕限定造型叮叮電車，穿梭在浪漫雪景裡有夠夢幻。（圖／新光三越提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-11-14 16:38:40

年底最盛大歡樂的耶誕節現在就開始暖身，除了眾所矚目、上週開城的新北耶誕城，南台灣高雄也有難得一見的雪景！SKM Park Outlets打造全台獨家7米高「雪花泡泡樹」與「星光耶誕樹」，並以超過10萬顆燈泡的「燦爛燈海」、百隻麋鹿妝點的「麋幻森林」，搭配雪景超浪漫，更特別的是，園區內的人氣叮叮電車將以聖誕限定造型現身，穿梭在繽紛雪景裡有夠夢幻。今年主打「精靈系打卡勝地」的SKM Park Outlets，最重要的飄雪時刻共7大亮點一次曝光。

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全台首座7米高「雪花泡泡樹」　每半小時上演精彩聲光秀

座落於SKM Park Outlets 1F中央廣場旁，全台首座7米高的「雪花泡泡樹」，以花開雕塑外型搭配每日不斷降落充滿煙霧的泡泡，而且每半小時便上演精彩聲光秀，打造絢麗又迷幻的沉浸式感官互動體驗。

戶外街區「星光耶誕樹」浪漫飄雪！下雪關鍵時刻曝光

南台灣也會下雪！位於戶外街區的「星光耶誕樹」，將於每日14:00-21:00時段，每隔30分鐘開始飄雪，只要站在聖誕樹下，就可以捕捉雪花紛飛的夢幻美照，享受有如電影般浪漫的情節。

聖誕限定叮叮電車現身！穿梭超過10萬顆燈泡打造「燦爛燈海」　

超過10萬顆燈泡打造的「燦爛燈海」，仔細看還由雪花及五芒星造型燈飾交叉點綴，別忘記抬頭看看，找找吊掛在空中的聖誕老公公還在揮手呢，沿街漫步的同時，更可以看見聖誕限定叮叮電車穿梭而過，超有外國童話小鎮氣氛。

▲高雄下雪了！ 全台唯一兩大聖誕樹，首座7米高「雪花泡泡樹」、「星光耶誕樹」浪漫飄雪。（圖／新光三越提供）
▲高雄下雪了！ 全台唯一兩大聖誕樹，首座7米高「雪花泡泡樹」、「星光耶誕樹」浪漫飄雪。（圖／新光三越提供）
▲叮叮電車也換上聖誕限定造型。（圖／新光三越提供）
▲叮叮電車也換上聖誕限定造型。（圖／新光三越提供）
「麋幻森林」上百隻燈光麋鹿陪逛街

彷彿精靈降落般，上百隻燈光麋鹿妝點出「麋幻森林」，活潑俏皮的可愛小鹿，沿路簇擁於花圃與樹林之間，在SKM Park Outlets陪大家逛街，隨手都能拍下充滿聖誕節慶氛圍的可愛合照。

步出高雄捷運出口就有「璀璨光廊」漫步在銀河

從高雄捷運草衙站2號出口處步出，便走入由點點星光交織而成的「璀璨光廊」，把整條迎賓大道打造地像漫步在浪漫銀河的感覺，還沒入園就能感受濃厚耶誕氣息。

假日與館內耶誕裝置合照打卡　免費兌換熊熊髮箍

11/19(六)起每週五～日，凡於館內與耶誕裝置合照，並分享IG限動＋標記官方IG粉專，即可至服務中心免費兌換「熊熊髮箍」乙個（限量300個），幫大家提供超歡樂的逛街裝扮。

10歲以下孩童平日穿「聖誕裝」　免費玩鈴鹿賽道樂園

日本唯一海外授權鈴鹿賽道樂園也同步歡慶聖誕，即日起～2023/1/2(一)「平日限定」，只要身穿「聖誕裝」10歲以下孩童，就能免費暢玩遊樂園一整天，（一位大人須購買一張650元暢遊全票，即可免費帶2位10歲以下孩童；公主、王子、英雄、超人、寵物裝扮不適用本次優惠）。

每年必逛的「新北耶誕城」上週盛大點燈開城，集結超人氣Disney+主角設計主燈秀，包括《冰雪奇緣》超人氣角色艾莎施展冰雪魔法開場，《天外奇蹟》、《巴斯光年》的精彩冒險，還帶領大家進入《美女與野獸》的夢幻魔法世界。現場並設有迪士尼、皮克斯、漫威英雄、星際大戰等超人氣主題耶誕創意裝置，搭配全區絕美燈飾、品牌貨櫃市集及巨星演唱會等，嗨翻史上最長53天。

▲百隻麋鹿打造「麋幻森林」，共譜精靈系打卡勝地。（圖／新光三越提供）
▲百隻麋鹿打造「麋幻森林」，共譜精靈系打卡勝地。（圖／新光三越提供）
▲戶外街區每日14:00-21:00時段，每隔30分鐘就會飄雪。（圖／新光三越提供）
▲戶外街區每日14:00-21:00時段，每隔30分鐘就會飄雪。（圖／新光三越提供）
▲快來鎖定專屬妳的美拍雪景。（圖／新光三越提供）
▲快來鎖定專屬妳的美拍雪景。（圖／新光三越提供）
▲每年年底最嗨、最盛大重頭戲—新北耶誕城來了！11/11（五）即將在新板點燈開城，今年將有眾Disney+巨星們，像是雪寶、冰雪女王艾莎、漫威樹人格魯特、玩具總動員等超萌角色等著你來尋寶打卡。（圖／記者汪睿琦攝）
▲新北耶誕城來了今年有眾Disney+巨星們，雪寶、冰雪女王艾莎、漫威樹人格魯特、玩具總動員等超萌角色一次全給你。（圖／記者汪睿琦攝）

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