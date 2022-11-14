《全明星4》林玉書退賽！郭泓志突爆哭道歉 替補人選曝
《全明星運動會4》目前已經播到季中後半段，13日晚間播出最新一集，這次團賽比拼龍舟、跳遠以及健球，這也是繼黃隊加入敖犬、以及藍隊回歸學長「潘君侖」、紅隊回歸學長「曹佑寧」之後的首集，戰況相當膠著。不過在節目尾聲，製作單位正式宣佈林玉書將退賽，讓她哭到泣不成聲，領隊郭泓志也是忍不住爆哭，讓觀眾看了相當心疼。
林玉書過去在全明星運動會第四季開播之後就獲得關注，以4秒80突破大會100公尺短跑紀錄，不過到了正式比賽時，因為有腦震盪、腳疲勞性骨折和骨膜裂掉等傷勢，出賽的鏡頭可以說是少之又少，早前退賽的傳聞早就傳開，如今在13日播出最新一集，也確定林玉書將離開。
林玉書爆哭表示「一直都對我們黃隊很抱歉，郭哥（領隊郭泓志）也跟製作單位花很多很多時間溝通，雖然我很想留下來，我不想要因為自己的自私，讓我這沒有戰力的人，繼續留在這，先離開會比較好」而郭泓志身為因傷奮戰的過來人，也免不了情緒激動爆哭，他表示「我們今天其實真的很想要拿一勝送給她，情緒比較大一點，運動是很開心的一件事，如果對她來講身體負擔，希望妳把傷養好，很抱歉沒有辦法讓她繼續在我們黃隊。」但可惜當天團戰紅隊奪下兩勝、藍隊一勝，黃隊沒能拿下獎盃讓郭哥感到惋惜。
而至於林玉書退賽之後替補人選是誰？製作單位也找來八點檔演員邱子芯救火，在13日播出下集預告之中，邱子芯閃亮登場，當被問到擅長的項目時，邱子芯則自信回答「桌球、網球」等等，正巧下週黃藍對抗也有比拼桌球，邱子芯屆時若有上場，表現令人期待。（編輯：張嘉哲）