女兒網購成癮「狂花400萬」！老父還債崩潰　持刀怒刺殺

▲30歲劉女從2019年開始沉迷網購，天天上網買東買西，快遞每天都上門送包裹，舊包裹還沒拆封，新包裹又到來。（示意圖／翻攝爆料公社）
▲30歲劉女從2019年開始沉迷網購，天天上網買東買西，快遞每天都上門送包裹，舊包裹還沒拆封，新包裹又到來。（示意圖／翻攝爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-11-14 07:13:44

又一樁人倫悲劇上演！日前在中國大陸上海市，發生一起老父親持刀砍殺女兒的兇殺案，原來是女兒沉迷網購欠下近4百萬債務，導致老父親還債到心累，雙方產生爭執才導致悲劇發生，而老父親的法院判決結果也在近期出爐。

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綜合陸媒報導，一對劉姓父女居住於上海市，兩人都是任職於軌道交通相關工作，收入普通但穩定。卻不料年近30歲女兒從2019年開始沉迷網購，天天上網買東買西，快遞天天上門送包裹，舊包裹還沒拆封，新包裹又到來，短短3年間，女兒就欠下超過100多萬人民幣的債務（約新台幣440萬）。

但由於女兒月薪僅3千人民幣（約新台幣1萬3），根本無力償還大筆債務，信用嚴重破產，劉爸只好出手幫忙，先將自己10萬人民幣積蓄（約44萬新台幣）拿出，又透過各種管道向親友借了50萬（約新台幣220萬），甚至還跑去網貸，也因此不少催債電話轉而打向劉父的手機。

▲。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲劉父看不下去出言勸女兒停手，雙方引爆口角衝突，衝動拿著水果刀，刺死了女兒。（示意圖／翻攝自Unsplash）
沒想到父親的用心沒讓女兒轉念，反而繼續網購成癮，債務再度累積，終於有一天，劉父看不下去出言勸女兒停手，雙方引爆口角衝突，衝動之下劉父就拿著水果刀，刺死了女兒。

劉父痛下殺手後，自行報警投案，他事後坦言相當懊悔。最終被依故意殺人罪起訴，近期上海第二中級人民法院針對此案開庭，法官審理認為，劉父犯案後自首，坐在家中靜待警方到場，顯現其悔意，輕判15年有期徒刑，褫奪公權4年。（編輯：潘毅）

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