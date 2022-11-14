八方雲集「神級服務」抖出！買水餃藏折扣 老饕不知虧大
隨著環保意識逐漸高漲，許多民眾都已經養成自備餐具、環保杯等等好習慣，政府也一直鼓勵大家攜帶環保餐具出門，提供折扣優惠，獲得民眾響應。然而，近日就有網友分享自己去八方雲集買生鮮水餃，結果老闆突然告訴他「水餃的袋子如果重複使用可以折抵五塊錢」讓他感到相當驚訝，貼文引發熱烈討論。
一名網友在臉書社團「不塑之客」貼文指出「第一次到八方雲集購買生鮮水餃，店家給了一個特製的袋子，那袋子材質不錯而且是夾鏈袋包裝，上面還有教授水餃烹煮的方式，老闆跟我說袋子其實可以重複使用，如果下次到店購買自己帶這個袋子來可以折扣5元！沒想到八方在環保這一塊也有盡一份心力啊！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「.....真假啊！我已經不知道丟掉多少個五塊了啦！」、「虧大了，我家是八方水餃愛好者，我都直接丟掉嗚嗚」、「我是沒有再拿回去裝過，都拿來裝其他東西，火鍋料啊什麼的，夾鏈袋的品質真的不錯」、「超厚的袋子，我重複使用都不會壞，拿去市場買過香菇、白米、豆皮、豆干」、「那個袋子真的質感好，不過不知道可以重複使用折扣」。
不過，也有網友提到「如果下次去買還是問一下老闆喔！因為我家這兩間有一間是沒有折抵的！」、「好像還是要看各家老闆！我家附近的就說不能重複利用」、「八方水餃我家附近的買好幾次，沒有聽說可以折抵五元，還是要問看看老闆，我下次也來問問看」。（編輯：張嘉哲）