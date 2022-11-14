BLACKPINK粉絲解脫！「演唱會內部」曝光 集體放棄進場
南韓人氣女團「BLACKPINK」近期舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會，明年3月18日即將來台舉辦演唱會，地點選在高雄國家體育場 （世運主場館），而近日正結束搶票的環節，結果幾乎都是秒殺，不少粉絲根本沒有搶到票，只好在社團求讓票。不過可能有許多人只顧著搶票，卻也不清楚高雄國家體育場 （世運主場館）場地內部樣貌，就有網友分享過去參加過該場地舉辦的演唱會照片，沒想到照片曝光後讓不少粉絲直接投降直言「好的！沒看到也沒差」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「2300看台區的朋友們！」只見貼出的照片為高雄國家體育場內部圖片，可以看到圖片當中，距離舞台最遠的座位區相當遙遠，如果舞台上有站人，也頂多是看到「一顆米粒」大小的人，還是必須要透過大螢幕才能看到舞台上表演藝人。
貼文也被轉貼到演唱會讓票社團，粉絲透露「BLACKPINK高雄演唱會，4800以下看台區的朋友們......5800要看到人還很吃力呢......2300的可能要帶望眼鏡了！現在終於知道8800價值在哪裡了」不少網友紛紛回應「這就是為什麼8800可以開到40幾萬的原因了，除了8800的位子其他根本都是來當分子」、「......3800的我是要買望遠鏡了嗎？」、「我連看米粒的權利都沒有....更悲慘」、「直接放棄不買了，感謝提供視角照」、「放棄不看了+1太貴的前排位炒價這麼高也買不起，以後出國看」。
而也有不少曾經到高雄國家體育場看過演唱的人分享「如果真的不想看米粒，2300、3300、3800這種真的完全都是看不到人喔，自己考慮一下」、「我個人推薦後排的人如果要求票還要加價，不如買DVD在家看比較實在，後面真的都是米粒大小」、「雖然說進場是求氣氛，但沒有前面真的都看不到本人長怎樣，都是看大螢幕，拒買黃牛票就對啦！」、「真的是這樣喔！所以只要是世運主場館真的都買前面搖滾區」。（編輯：張嘉哲）