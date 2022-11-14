還吃不怕！網紅直播「整隻蝙蝠入湯」爽嗑　已遭警察逮捕

▲還吃不怕！泰國女網紅直播時爽吃蝙蝠湯，現在已遭當地警察逮捕。（圖／AP+Newsflare）
▲還吃不怕！泰國女網紅直播時爽吃蝙蝠湯，現在已遭當地警察逮捕。（圖／AP+Newsflare）

編輯中心/綜合報導

2022-11-14 10:49:47

COVID-19新型冠狀病毒肆虐全球已久，大多數人都認為蝙蝠是這場災難的源頭，可泰國一名女網紅卻在吃播中直接大啖一碗蝙蝠湯，甚至將整隻連頭帶翅膀的蝙蝠舉起展示，此影片立刻引發大眾撻伐，最後她也遭到當地警方逮捕。

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據外媒報導，女網紅Phonchanok Srisunaklua來自泰國沙功那空府（Changwat Sakon Nakhon），近日於YouTube開進食類直播，可她喝得津津有味的湯品是由多隻蝙蝠熬煮而成，且形體完整，時不時能看到她將整隻蝙蝠舉起，接著再將吃雞腿一般扒下一截肉放進嘴裡。

▲泰國網紅直播吃蝙蝠湯。（圖／AP+Newsflare） 
▲泰國網紅直播吃蝙蝠湯。（圖／AP+Newsflare） 
被Phonchanok Srisunaklua入菜的是高頭蝠（Lesser Asiatic yellow bat），世界上多數人皆認為蝙蝠是COVID-19肆虐的源頭，故該網紅的吃播引起許多人的不適，雖她在事後試圖補救，下架影片並道歉，但仍在10日時被當地警方逮捕，罪名為觸犯野生動物保護法和電腦犯罪。

身為泰國國家公園、野生動植物保護部專家的獸醫師Pattaraphon Manee-on不諱言，這種吃蝙蝠的事情不應該在泰國或任何其他國家發生，因為蝙蝠自帶許多病原體，將牠吃下肚非常危險。（編輯：李惠婷） 

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