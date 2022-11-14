罹癌女「手臂長鼻子」！醫移植到面部大成功：能正常呼吸
醫學奇蹟！法國一名女子罹患鼻竇癌，在治療過程中失去大部分的鼻子，造成了不可挽回的顏面損傷，屢次嘗試重建都失敗，幸虧醫院及醫材公司都不放棄，利用3D打印技術讓女子手臂「長出一個新鼻子」，該嘗試效果卓越，女子已經能正常使用這個新鼻子呼吸。
據外媒報導，50歲的Carine在2013年不幸罹患鼻竇癌，在接受放射治療和化療的過程中損傷到臉部，失去了上顎前部和大部分的鼻子，她也曾多次嘗試重建鼻子，但最後結果都不盡人意。
後來圖盧茲的大學醫院（CHU）與醫材公司Cerhum合作，利用3D打印技術建造鼻子的模型，並將模型植入女子手臂，讓細胞和血管能生長成該形狀，2個月後果真長出一個完整的鼻子，醫生接著將鼻子移植至病患臉上，並將血管重建連結。幸虧手術非常成功，女子經過10天的住院觀察並服用3週的抗生素後恢復良好，現在已能自如的用這個「新鼻子」呼吸。
圖盧茲的大學醫院將此消息發布在臉書，引來不少民眾的掌聲「為這個團隊的創舉感到高興，這對病患們來說是一個很大的希望」、「所有護理人員都做得好棒！都有著能耐下心等的勇氣」、「尊敬外科醫生們！」、「這就是為什麼我熱愛我們的工作！做得好」。（編輯：李惠婷）