婦酸「爸媽怎拿爛手機給你」？弟弟1句神回 吸7萬人讚爆
現代人手一支智慧型手機，許多父母為了安全也會買來讓孩子報平安，不過近日「溜溜球金氏紀錄保持人」楊元慶就在臉書粉專上分享，他在路上遇到一名拿著摺疊手機的弟弟，被陌生阿姨問「你的爸爸媽媽怎麼會拿這種爛手機給你用？」原以為會出現尷尬場面，沒想到弟弟竟禮貌回「阿姨好，我覺得手機夠用就好了」，完美化解突發狀況，也讓楊元慶大讚：「這位小弟弟是我今天的偶像！」
楊元慶在臉書粉專「楊元慶 無法取代的溜溜球」中貼文，他透露去演講的途中遇到一名拿著手機的弟弟，不過該支手機並非時下流行的智慧型手機，而是螢幕上有明顯裂痕的摺疊機，弟弟一副很專心地看著手機，貌似是在瀏覽網頁。
楊元慶表示，一旁還有位阿姨像他一樣在觀察小弟弟，隨後便開口問「啊你怎麼還在用這種手機？你的爸爸媽媽怎麼會拿這種爛手機給你用？」楊元慶聽完感到莫名，正想幫忙說話時，小弟弟竟回：「阿姨好，我覺得手機夠用就好了。」
當小弟弟講完這句話，楊元慶感覺到身旁的乘客都在心裡比大拇指，「即便在這弱肉強食的世界，謝謝小弟弟的一句話，讓我看見社會仍有『知足』的心」，更讓他直呼：「這位小弟弟是我今天的偶像！」
貼文一出，立即引來7.7萬人按讚，網友們紛紛留言大讚，「這位小弟弟真的好棒哦！現在知足的孩子很難得了」、「非常得體的回應，很多大人都做不到」、「又有禮貌又有獨立思考的孩子！帥氣的不得了」、「回答既有禮貌又堅定，很棒」、「弟弟幫阿姨上一堂寶貴的教育課」、「價值觀的正確度並非和年齡成正比」、「價值觀很重要，小弟弟回的一句話，顯示出個人品德修養、也讓人看出父母應該教育的不錯」、「天啊，這個小孩真的比太多大人強」、「還缺小孩嗎我這邊有兩個想給他當弟弟妹妹」。（編輯：賴禹妡）