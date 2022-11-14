獨／客人怒凌晨「多收費還白跑」　KID野人火鍋還原經過

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至於網友抱怨親自到現場後，又發現刷卡機故障，沒辦法刷退，只能退現金並打9折予以優惠，讓他覺得相當不合理，負責人也說：「在櫃檯人員與客人聯絡後，客人也同意於2:40分左右回到店內辦理退款，當下刷卡機有一些狀況，為了避免客人久候，我們就直接退現金及打折過後的差額給客人。」強調主管也有在隔日下午，主動致電客人關心並表示歉意，「道歉因為人員疏失促成客人困擾，也和客人要地址表示希望寄送免費招待餐券，客人也表示會有意願想再去用餐。」
網友今天則再度更新爆料內容，強調若當初店家直接表明可以用匯款，或是寄現金，就不用白跑一趟，「主管下午致電給我時，我已經很明確表示貴店員工處理不是很ok，到店裡無法退刷，就代表可以匯款或是寄給我現金就好，主管也同意我的說法，其實可以用匯款等等，明明有這麼多的方法可以處理，為何要我開回來收拾貴店的爛攤子？」
負責人則澄清關於「匯款」一事，是隔天下午主管致電時，客人才詢問的，「前日凌晨，店員是考量到信用卡的帳務，過了當日後就要跟刷卡公司做申請，過程比較冗長，想讓客人趕緊收到退款，加上客人剛離開店裡不久，當下也是經過溝通說明，在客人同意下回店裡退款。」強調選擇第一時間聯絡客人、告知情況，並表示要退款，是基於不小心「多收費」的緣故，「如果是少收費，那我們也不會特別打擾客人，但因為是多收費，我們覺得如果等到客人發現，再來反應，會顯得我們不老實，不主動告知。」
另外，負責人也表示客人是在12日凌晨2點05分結帳離開，後來櫃檯人員發現買錯單，在2點20分、客人離開還不久的狀況下，選擇第一時間告知，而客人也同意於2點40分左右回到店內辦理退款，強調並不是刻意要在深夜請客人回來處理，是因為客人才剛離開沒多久。