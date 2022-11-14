中華亞太菁英交流協會桃園封關民調：鄭運鵬39.4％領先

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中華亞太菁英交流協會表示，在議題層次，日前張善政擔任涉及詐騙、賣假藥統派小黨顧問的爭議，有高達44.8％認為不適當、只有1.8％認為適當，顯示張善政此種不切割、不辭退的佛系避戰策略，恐傷害其選情。相反地，對於鄭運鵬和民進黨北北基市長共同推出「北北基桃」通勤月票1200元政見，則有49.2％的桃園市民表達支持，不支持者只有20.4％；而對於鄭文燦、鄭運鵬爭取台積電到桃園龍潭設廠的表現，更是有56.2％的桃園市民表示滿意。
中華亞太菁英交流協會說，最後，在現任市長滿意度上，鄭文燦還是維持在75.3％的高點，不滿意度只有17％。因此，雖然國民黨想複製2018年的高雄勝選模式，用唱衰的方式打擊桃園人的光榮感、幸福感，但從鄭運鵬的支持度、鄭文燦的滿意度來看，似乎並沒有發酵。在選舉最後的白熱化階段，本周六國民黨在桃園舉辦北北基桃竹苗聯合造勢，韓國瑜是否站台，對選情是否加分，有待觀察。而張善政之前力挺民眾黨新竹市長候選人高虹安，本週六又該如何與林耕仁同台互動，也是另一個關注焦點。
本次民調訪問係於2022年11月11日至11月12日進行訪問。此次成功訪問1000位20歲以上有投票權的桃園民眾，以桃園住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.24%。本次調查抽樣方法係採分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄ㄆ的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本，並依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。