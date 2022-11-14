她提分手遇魔王！前男友會計媽竟列「交往花費清單」討錢
情侶交往期間會送對方小禮物都是正常的，不過分手後再要回可就失了氣度，中國就有一名女子和男友分手後，男方的會計師媽媽竟將兩人交往期間的花費一項一項列出來，計算好金額後要求女子支付，裡頭瑣碎到連麵條、芒果等民生用品都記上，讓女子氣瘋直呼：「從沒遇到這種不可思議的事。」
綜合陸媒報導，中國山東菏澤一名女子因為和男友個性不合提分手，沒想到男方的會計師媽媽竟洋洋灑灑地列出兩張清單，上頭寫出所有兩人交往時的消費，不只是項鍊等貴重物品，甚至連牛奶、水果、米等民生用品都清楚地算出金額。
女子收到清單後簡直快要氣瘋，表示自己從沒想到會遇到這種不可思議的事情，目前雙方正在協商中。
消息曝光後，網友紛紛留言，「好傢伙，沒加15%服務費」、「慶幸兩人分手了！有這樣的媽，以後嫁過去還不知道發生啥」、「這種家庭，不嫁給他，是非常正確的選擇」、「為了別的姐妹不再踩雷，公開他的信息吧，能救一個是一個」、「幸虧分了，不然這是什麼奇葩婆婆啊」。
不過也有人見到清單的項目，忍不住吐槽，「很難想像情侶不送化妝品衣服小禮物，送一堆米麵糧油，甚至還有調料，真的是開超市的吧」、「2.5升香油，一箱一箱的酒，戀愛期間給女孩買的這些東西，怎麼總覺得有故事」。（編輯：賴禹妡）