陳紫渝人氣爆棚選情好？媒體人反揭「難關」：突圍有難度

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過資深媒體人黃揚明則發文提到，陳紫渝參選的永福里最近一次選舉的選舉人數為2396人。而該里最近一次里長選舉則是2019年10月6日的里長補選，因為2018年當選的國民黨籍里長劉君驥當選後於任內過世，而補選結果如下：1號國民黨陳清香513票（得票率53.27％，當選）、2號無黨籍李昭輝268票、3號無黨籍孫張美娥174票。
黃揚明也發現，永福里現任里長陳清香其實在新北升格後的2010、2014年都同額競選並當選永福里里長，2018年沒參選，卻在補選再次當選，也算是連三任里長。她在2010年的票數為1498票，2014年為1279票。三次當選里長都算是碾壓對手，實力相當雄厚。
而2018年的永福里長選舉，陳清香沒參選，由國民黨推派的劉君驥對上陳紫渝的母親、無黨籍的唐媺琴，劉拿到902票（得票率54.23％），唐則拿到761票（得票率45.76％），唐僅落後141票。
黃揚明分析後認為，永福里可說有相當程度的藍軍支持者，包括2020總統大選時，韓國瑜在此里獲得956票，得票率剛好50％，蔡英文則是拿下865票，得票率為45.24％。2020年立委選舉結果也看得出這樣的趨勢，國民黨提名的林德福拿到1060票（得票率56.93％），「因此，這區在對手、現任里長掛上藍軍招牌，加上現任優勢，陳紫渝要突圍有一定難度」。
最後黃揚明也認為「陳紫渝勝選的機會，在於投票率能否衝高，除了非藍、非組織的中間年輕選民是她的優勢外，若能爭取到期待世代交替的親藍選票，對她也是勝選必要的籌碼」，而陳紫渝父親，也是國民黨現任協和里里長，若能拉到中間偏藍的票源，或許勝選就在不遠處。「總之，光是空戰數萬讚，無法化成選票進入票匭，都是枉然，就看26日開票當天，陳紫渝的「新紫衣神教」能否創造素人奇蹟」。（編輯：潘毅）