新大胃王女神是她！拍片半年就爆紅 甜美笑容網友讚清流
台灣YouTuber類型眾多，其中相當特別的「大胃王系列」以美食水水千千為領軍，後續開始有不少人都憑藉驚人食量爆紅，例如吃貨豪豪、大胃王丁丁、路路等。而近日，網友發現YouTube演算法不斷推薦跳出「小慧就愛吃」的頻道，不少人看了影片發現小慧不僅胃口很有料，且為人真誠又有禮貌，瞬間圈粉無數，才拍片半年觀看數就有不錯的表現。
近日備受網友討論的「小慧就愛吃」YouTube頻道從今年5月13日上傳第一支影片，當時她到台中一間麵線店挑戰「6公斤巨無霸麵線糊」，全部吃光不成問題，還只花了12分33秒打破先前店內的最快紀錄，影片最後還不好意思地說「第一次拍這種類型的影片，有什麼需要改進的地方歡迎大家給我指教」就此開啟她的大胃王之路。
而在短短半年期間，小慧已經征戰無數的比賽跟店家，往往都能創下佳績，甚至超越過去同為大胃王YouTuber到店挑戰的紀錄。而過去她也跟「吃貨豪豪」一同組隊挑戰200盎司嗑肉大賽，結果兩人竟然只花了16分49秒就全吃光勇奪冠軍，賽後小慧還直言好餓，讓豪豪在一旁也有些嚇到。
影片中，小慧總是有禮貌的與餐廳老闆溝通談話，加上甜美笑容，往往影片推出之後就引起熱議，留言還破上千則，不少網友紛紛回應「真的是超不做作又讓人看了舒服的頻道！支持小慧」、「終於有新秀大胃王YouTuber！小慧超可愛的」、「那天在夜市有遇到小慧挑戰吃水餃，本人超有禮貌又親民！預祝快點破十萬訂閱」、「小慧真的是大胃王清流，真的太有禮貌，超有好感的好可愛」、「小慧超可愛又有禮貌的！影片很棒繼續加油」而截至目前為止，小慧的頻道已經有8,6萬人訂閱，不過每支影片觀看數幾乎平均都超過20萬，才拍片半年就有如此成績，可以說是相當不錯。（編輯：張嘉哲）