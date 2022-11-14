1秒到北歐過耶誕！心中山公園聖誕樹、皮卡丘帶路一次看

▲聖誕節氣氛悄悄開始發酵了！除了眾所矚目的新北歡樂耶誕城外，位於捷運中山站的「心中山線形公園」每逢聖誕節更會架起聖誕樹供民眾拍照打卡，享受濃濃聖誕氣氛。（圖／部落客gominkin授權）
▲聖誕節氣氛悄悄開始發酵了！除了眾所矚目的新北歡樂耶誕城外，位於捷運中山站的「心中山線形公園」每逢聖誕節更會架起聖誕樹供民眾拍照打卡，享受濃濃聖誕氣氛。（圖／部落客gominkin授權）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-14 16:34:492022-11-14 16:51:19

聖誕節氣氛悄悄開始發酵了！除了眾所矚目的新北歡樂耶誕城外，位於捷運中山站的「心中山線形公園」於2019年落成啟用後，不時在園內舉辦市集等活動，每逢聖誕節更會架起聖誕樹供民眾拍照打卡，享受濃濃聖誕氣氛。今年，萬眾期待的心中山線形公園聖誕樹終於架起來了！搭上偽出國熱潮，以北歐風為主要風格的聖誕樹，加上可愛小麋鹿陪伴，讓民眾彷彿置身北歐國家過聖誕節。除了每年必拍的聖誕樹，另外還有日本跨海來台的皮卡丘藏身園內等你來抓寶！豐富打卡點已經在IG社群掀起熱潮，以下攻略快收藏起來，今年沒拍到就落伍了喔！

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北歐風聖誕樹

位於整個心中山線形公園正中央，每年聖誕節都會架起聖誕樹供民眾打卡。繼去年超可愛史努比主題，今年風格走簡約北歐風，根據已經搶先前去打卡的部落客gominkin的打卡照可看見有超萌純白馴鹿，還有北歐風情窗戶點綴在樹上，整個氛圍超級浪漫，很適合情侶或是閨蜜檔一起拍！

📍地址：心中山線形公園－台北市中山區南京西路16號

📍交通：捷運中山站4號出口出站

▲搭上偽出國熱潮，以北歐風為主要風格的聖誕樹，加上可愛小麋鹿陪伴，讓民眾彷彿置身北歐國家過聖誕節。（圖／部落客gominkin授權）
▲搭上偽出國熱潮，以北歐風為主要風格的聖誕樹，加上可愛小麋鹿陪伴，讓民眾彷彿置身北歐國家過聖誕節。（圖／部落客gominkin授權）
▲到了晚上聖誕樹點燈後，聖誕氣氛更濃厚了，感覺下秒就會有聖誕老人打開窗探頭出來呢！（圖／部落客gominkin授權）
▲到了晚上聖誕樹點燈後，聖誕氣氛更濃厚了，感覺下秒就會有聖誕老人打開窗探頭出來呢！（圖／部落客gominkin授權）
台北飛翔皮卡丘計畫

日本The Pokémon Company與台北市觀光傳播局首次合作推出「飛翔皮卡丘計畫」，將早在沖繩就掀起話題的「Pokégenic拍照景點」同步搬到心中山線形公園！打卡點散落在公園內多個角落，有調皮的皮卡丘只露出剪影讓你捉摸不定、還有多隻皮卡丘讓一次跟你拍好拍滿。活動一直持續到11/20，各位寶可夢大師快趁活動結束前前往抓寶！

另外除了中山站有皮卡丘可以打卡，還有大安森林公園、貓空、松山文創園區等4處都可以捕獲皮卡丘身影，以下時間表要注意：

心中山線形公園：即日起至11/20

捷運大安森林公園：即日起至11/15

松山文創園區：2022年10月21日至2023年1月29日

貓空：即日起至2023年2月28日 

▲皮卡丘調皮可愛的剪影藏身心中山線形公園等你來抓寶。（圖／部落客Nick授權）
▲皮卡丘調皮可愛的剪影藏身心中山線形公園等你來抓寶。（圖／部落客Nick授權）
▲一連到228連假都能拍的4處「皮卡丘與夥伴打卡點」，並且都能坐捷運抵達，相當方便又好玩。（圖／台北市觀傳局提供）
▲一連到228連假都能拍的4處「皮卡丘與夥伴打卡點」，並且都能坐捷運抵達，相當方便又好玩。（圖／台北市觀傳局提供）


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