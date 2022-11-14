1秒到北歐過耶誕！心中山公園聖誕樹、皮卡丘帶路一次看
聖誕節氣氛悄悄開始發酵了！除了眾所矚目的新北歡樂耶誕城外，位於捷運中山站的「心中山線形公園」於2019年落成啟用後，不時在園內舉辦市集等活動，每逢聖誕節更會架起聖誕樹供民眾拍照打卡，享受濃濃聖誕氣氛。今年，萬眾期待的心中山線形公園聖誕樹終於架起來了！搭上偽出國熱潮，以北歐風為主要風格的聖誕樹，加上可愛小麋鹿陪伴，讓民眾彷彿置身北歐國家過聖誕節。除了每年必拍的聖誕樹，另外還有日本跨海來台的皮卡丘藏身園內等你來抓寶！豐富打卡點已經在IG社群掀起熱潮，以下攻略快收藏起來，今年沒拍到就落伍了喔！
北歐風聖誕樹
位於整個心中山線形公園正中央，每年聖誕節都會架起聖誕樹供民眾打卡。繼去年超可愛史努比主題，今年風格走簡約北歐風，根據已經搶先前去打卡的部落客gominkin的打卡照可看見有超萌純白馴鹿，還有北歐風情窗戶點綴在樹上，整個氛圍超級浪漫，很適合情侶或是閨蜜檔一起拍！
📍地址：心中山線形公園－台北市中山區南京西路16號
📍交通：捷運中山站4號出口出站
台北飛翔皮卡丘計畫
日本The Pokémon Company與台北市觀光傳播局首次合作推出「飛翔皮卡丘計畫」，將早在沖繩就掀起話題的「Pokégenic拍照景點」同步搬到心中山線形公園！打卡點散落在公園內多個角落，有調皮的皮卡丘只露出剪影讓你捉摸不定、還有多隻皮卡丘讓一次跟你拍好拍滿。活動一直持續到11/20，各位寶可夢大師快趁活動結束前前往抓寶！
另外除了中山站有皮卡丘可以打卡，還有大安森林公園、貓空、松山文創園區等4處都可以捕獲皮卡丘身影，以下時間表要注意：
心中山線形公園：即日起至11/20
捷運大安森林公園：即日起至11/15
松山文創園區：2022年10月21日至2023年1月29日
貓空：即日起至2023年2月28日