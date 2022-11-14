蔬食秘境餐廳「斐得蔬食」進駐義享 料理顛覆味覺想像
看準近期健康「輕」飲食的風潮，義享時尚購物廣場七樓引進南洋創意蔬食料理「斐得蔬食」，店裝以帶著神秘感的絕美風格呈現，乾燥花、印度藝品等讓空間展現異國氛圍；而餐點部份結合了南洋、中西等料理手法，更是道道精采，顛覆大眾對蔬食的想像。
「斐得蔬食 熱浪來襲」在餐點方面提供超過60多道蔬食料理，秉持著推廣蔬食飲食文化的熱情，餐點大量融入中西式、南洋、南亞等不同國家的特色，其中像是「女婿遇見香酥鴨」、「孟買濃咖哩」、「糖醋溜躂雞丁」等純素料理，都是蔬食饕客不能錯過的必嚐首選。此外，中式料理常見的「獅子頭」，則以手工特製植物肉、大朵香菇為底，再以大白菜熬煮入味，口感豐富而不油膩，值得一試。
而首度推出的全新料理「荷蘭鐵鍋舒芙蕾」，以獨家的配方粉漿，放上荷蘭鑄鐵鍋上，塗上奶油，蓋上鍋蓋，待其因熱氣蒸發至蓬鬆，煎至表面微焦，翻面上桌，微微焦香的鍋氣香，搭配著舒芙蕾的鬆軟及加上不同口味的冰淇淋和手工奶蓋，堆疊出美味層次，豐富且細膩的口感令人驚豔。
堪稱蔬食界秘境餐廳的「斐得蔬食」，田乃文創辦人期望讓每間餐廳都能有著自己的味道，因而在高雄義享店內，特別加入了剛從印度旅行回來的記憶與圖騰，並在吧台、天花板上使用鐵格子與乾燥花束巧妙搭配，整體環境明亮且充斥著滿滿的異國氛圍，踏入斐得蔬食義享店彷彿置身於國外感受旅行的美好回憶。同時，店內提供多達近百個客席座位，適合親友們歡聚。
為歡慶開幕11月17日前「斐得蔬食義享店」特別推出消費滿仟送仟元優惠券活動，並獨享200元常客優惠，凡曾到至斐得蔬食餐廳用餐者，另享限量加碼優惠。