美妝網紅竟是黑道人妻！老公涉洗錢案 網嚇：以為嫁豪門
檢警徹查洗錢及地下匯兌案，意外扯出兩位昔日女模特兒，一位是郭姓主嫌的女友錢姓模特兒，另一位則是曾和她同門的鄭女，鄭女婚後轉型當美妝YouTuber，在臉書擁有10萬名粉絲，算是小有名氣，但網友在Dcard爆料她老公是洗錢案裡的張姓主嫌，讓粉絲驚訝不已，「以為是嫁豪門，沒想到是黑道」！
網友在郭姓主嫌的相關爆料中，驚見擁有許多犯罪前科的張姓主嫌，身旁的美女竟是鄭女，由於她婚後產下一女，經常會在個人社群平台曬恩愛，和身體略微壯碩的張嫌、女兒一家三口同框，但總會放上貼圖，沒讓老公露臉，也僅以一般上班族形容老公，常說另一半上班很辛苦、經歷風風雨雨，未料男方被起底是黑道，讓粉絲跌破眼鏡。
鄭女在YouTube頻道的影片，停留在上月底28歲生日當天，之後沒再更新，有粉絲敲碗請她推薦雙11該買的美妝品，也沒有得到回應。有網友在Dcard貼文說：「本來想說媽媽怎麼一陣子沒開團、更新妹妹動態了，結果原來是老公出事了。」文章在網路引起熱議，鄭始終沉默沒有發聲。
據悉，鄭女有個人粉絲群，常會組織團購，或發布正能量、心靈文章，偶爾曬出愛馬仕精品，看似經濟生活很優渥，網友都以為她嫁入豪門，才能過貴婦生活，沒想到她是黑道人妻，幾乎不敢置信，「一直以為她老公是單純富二代田僑仔」、「都沒發動態，看來真的出事」、「我也是嚇到，想說不會吧，難道我認錯人」。