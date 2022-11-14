「菸甲蟲」報你知！專啃儲藏物 家裡看見10隻以上就GG了
很「菸甲蟲」名字感覺有點陌生，但這隻小蟲或多或少曾經出現過在你家中的角落。「菸甲蟲」是遍佈全世界的儲藏物害蟲，體長約2~3mm，屬於次級害蟲，會造成蛀孔導致病害發生，影響食物的品質，有堅硬外殼需要用指甲擠壓才能殺死，容易被香味吸引，家裡有草蓆、乾燥花葉、茶葉、乾燥食物、麵粉罐等都是菸甲蟲喜愛繁衍的地方。
近日有網友分享，家中突然出現不少菸甲蟲，後來發現是擴香瓶上的擴香棒惹禍，丟掉後就解決了惱人的蟲蟲危機。根據病蟲害資料庫記載，菸甲蟲的成蟲不吃固體食物，還會有假死性，善飛，黃昏及夜間活動最強，白天或光線強烈時則不活動。而活力最好產卵最多的時候是在黃昏的時候，產卵期若溫度30度則7到10日孵化，天氣越熱長越快，除了蒜球因在低溫會發芽以外，其他食物貯存時建議可放置冰箱，避免成為「菸甲蟲」溫床。
《NOWnews今日新聞》也實際詢問除蟲公司關於菸甲蟲該如何消滅？潔肯除蟲公司的徐經理表示，菸甲蟲最常出現的地方有櫥房的麵粉罐、茶葉罐、寵物的乾糧還有草蓆或曬乾後的茶葉枕頭。通常看到1、2隻還不用害怕，有可能是戶外飄進來的，但1天內在差不多的位置冒出了10隻以上且頻率愈來愈高，可能就代表菸甲蟲已經在室內繁殖，如果置之不理，很快就會從數隻、數十隻繁殖成數百、數千隻。
找到繁殖的源頭後，就重要的就是立即丟棄孳生源頭，即便罐內僅發現一、二隻，但其實罐內已經是滿滿的菸甲蟲卵、蟲蛹與成蟲，且不宜繼續食用。至於該如何消滅，徐經理建議可採用懸掛吸引式電擊、黑光誘補燈、菸甲蟲性費洛蒙誘蟲膠紙，同時用藥劑防治，若噴灑藥劑已無法抑制菸甲蟲數量上升，則應考慮薰蒸藥劑或是找專業的除蟲公司協助。