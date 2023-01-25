環島去／單車環島新手必看！「裝備清單」照著準備就沒錯

我是廣告 請繼續往下閱讀
單車環島當然首先需要一台自行車，「中華民國自行車騎士協會」專案經理李健平笑說「3千元一台是腳踏車、三萬元一台也是腳踏車」，直言「但能給你的騎乘感受會差很多」，他以自行車運動入門車款來說，建議環島選擇至少落在8千～1萬元的價格會是比較好的門檻。而且自行車需調整適應自己運動為主，從座墊高度、龍頭把手的設置等都很重要，他建議直接親自走一趟大型連鎖車行，像是美利達、捷安特、Specialized、富士等知名品牌，其實店內人員專業度都很夠，主要可以先說明自己的預算、想要的需求，再從店員的推薦中去討論、選擇，甚至完成不同裝備間的互相搭配等細節。
健平認為，不管是否進行單車環島，以戶外運動來說「裝備很重要」，不見得一定要花非常多錢，但選擇的方向對了，幫助會非常大。譬如大家常討論環島是否要騎公路車？健平的經驗談是，至少選擇細胎、平把，效率比較好的車，騎乘的感受越省力；裝備選得心應手的為主，在能力範圍內與平衡預算考量後，選擇能事半功倍的配備，都是為了輔助騎者達到目的，還保有更多的心力可以感受和玩耍。
🔸車款裝備細節多 走訪車行尋求專業協助
而車款裝備基本有前後車燈，行李要裝背包揹在身上？還是使用置物袋與貨架？由於會影響行車平衡，連行李該裝在前面或後面都有自己的考量。再來內胎、外胎、水壺、碼表、GPS等都屬於基本器材。細節不少又環環相扣，健平認為一般人在對機械不是太了解的情況下，建議直接把車子牽去車行，不用害怕儘管開口問；甚至出門前最基本內胎、外胎、煞車皮、鏈條、變速系統的檢查，車行也能提供基本審視協助。
上路後一定也需要車用備料與備品，健平提醒就算「先不要求自己會修，但至少要有同規格適用的東西」，以免萬一在路上出狀況，就算有能手想幫忙也會「巧婦難為無米之炊」。他認為內外胎至少備妥各2條、還要自備打氣筒等簡易的維修工具。
🔸人身裝備以自己「騎乘更舒適」為主
再來就是人身裝備，主要能讓騎乘過程更舒適，從頭開始算起有安全帽、騎車專用小帽或頭巾、車衣及排汗透氣內衣（甚至禦寒功能）、車褲、輕薄快速排汗的專用襪，專用鞋款還有進階「卡鞋」選擇，以卡榫扣在踏板上可省力約30％（但須評估穿著適應程度）；若只談入門的話選擇硬底鞋便可，健平笑說其實All Star帆布鞋就算蠻適合，符合鞋底薄、夠硬、布料透氣等特性，又好取得。再來則有雨衣、防風或禦寒外套等衣物。
他也不諱言，其實新手挑戰第一次單車環島，坊間有不少商業團可以選擇，包括旅行社、甚至是像他所屬的中華民國自行車騎士協會等，都會有已規劃好的旅途行程可以選擇。最大的好處便是「行李不用自己揹」，還有後勤車輛及幫手可提供補給、車輛維修等協助，甚至是專業領騎帶隊，旅客可以完全享受騎乘過程，不用分心留意路線、吃住等相關問題。健平以過去操作團體活動的經驗分享，單車環島人多一起騎更有氣氛、更好玩，「大家一起互相激勵、挑戰的氛圍會很好」。
健平也鼓勵大家，自己做功課聽起來很辛苦，但過程也充滿許多樂趣，光想到能安排各地小吃、品嚐美食特產等，就成為不少人走訪全台最重要的事，靠必吃清單來鼓舞自己，或許還會是整趟行程中最開心的收穫。
🔸出發前維持1～2個月運動習慣 每日運動1～2小時
不少人環島最擔心的還有自己的體力，健平笑說當然平常不能再那麼軟爛、都在家裡只是滑手機，就要貿然出門挑戰長時間運動，「最基本每日運動1～2小時，健走、跑步或騎腳踏車」，最好讓屁股也能適應一下，建議在出發前至少保持1～2個月的運動習慣，平常也可多爬爬樓梯等，讓身體基礎狀態慢慢準備起來。
🔸新手常犯2錯誤！「錯估體能」、忘記「水分補給」
他透露「其實運動本身就是累加的過程」，不用想得太嚴肅，但也不是從0開始累加，至少要有三成的體力狀況；他也提醒可能騎到第三天會很累、是一個撞牆期，到第四天後身體已經調適，這就是個破壞、建設的過程，之後會適應得越來越好、越騎越順。而菜鳥最常犯的可能是「錯估體能」，以環島來說，以為自己輕鬆就能一天騎到一百公里，但實際真的出門，路程上會有很多意料不到的情況，除了環境因素、甚至自己身體與心理狀態，連老手健平也坦言，自己出門可能甚至不會先訂好每日住宿的飯店，「因為不確定會騎到哪」，有時抵達定點附近才以旅遊訂房網站搜尋落腳處。
而騎行過程中，新手最容易忘記基本的「水分補給」，當水分補充不完全，容易導致中暑、或其他嚴重身體情況，適度補充運動飲料與鹽分等。夏天熱會口渴想喝水倒還不擔心，冬天才容易因為天氣涼爽而忽略喝水，等到身體出現缺水的狀況已經來不及了。建議騎車時每15分鐘喝一小口水、每半小時休息一下、喝一大口水。