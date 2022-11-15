美中關係因拜習會迎曙光？分析：短期洩壓、長期持續碰撞

▲不少外媒分析都指出，拜習會雖看似讓美中緊張有所舒緩，但長期來看，雙方依然會碰撞不斷。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少外媒分析都指出，拜習會雖看似讓美中緊張有所舒緩，但長期來看，雙方依然會碰撞不斷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-15 08:27:47

美國總統拜登（Joe Biden）14日與中國國家主席習近平在印尼舉行會談，雙方同意保持戰略溝通，開展經常性磋商，並在部分領域有所合作，與此同時，美國官員也透露，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計將於2023年初造訪中國，美中關係看似迎來解凍曙光。然而，不少外媒分析都指出，拜習會雖然讓美中緊張有所舒緩，但長期來看，雙方依然會碰撞不斷。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）分析，雖然在印尼的峰會，雙方都希望目前應避免進一步衝突，但他們各自的目標，如中國希望成為卓越的亞洲大國、像美國一樣的全球權力主導者，使雙方的根本利益難以相容。

白宮聲稱，雖然拜登不認為北京會立即入侵台灣，但他確實針對北京咄咄逼人、脅迫台灣的行為進行了譴責，而北京事後對這場會談的解讀，也表達了對拜登外交政策之核心前提的不滿，不只要美國別試圖改變或顛覆他國制度，還呼籲美國以具體行動履行承諾，不要說一套做一套，這些都凸顯了民主與專制政體的衝突依舊存在，以及中國往往被從何種角度看待的事實；在2國關係中最不穩定的領域，例如台灣、貿易和人權，美中也都還有劇烈的分歧。

知名智庫《大西洋理事會》（Atlantic Council）也指出，對窮國的債務減免是G20的重要議題之一，但中國身為最大的債權人，面對窮國和新興市場國家面臨日益嚴重的經濟危機，仍拒絕對債務進行削減，也沒有發出改變路線的信號。此外，中國官方事後透過聲明，警告貿易戰或技術戰損人不利己，還有美國將矛頭對準中國的「非市場經濟行為」，代表至少就經濟層面來看，美中的核心分歧還會繼續惡化。

《美國之音》則引述美國塔夫茨大學政治學副教授貝克利（Michael Beckley）分析，拜習會可望讓美中關係從谷底翻身，暫時緩和緊張，但2國關係長期的衝突本質不可能改善，因為造成美中分歧的因素都是「結構性的」，包括地緣政治、國內政經相關的本質等等，所以峰會也許可以避免不必要的緊張升溫，但不會解決雙方根本的利益衝突。

貝克利並舉例，台灣主權問題、南海主權聲索、華為5G遭抵制、中國科技業被制裁等等，針對這些爭議，2國雖都呼籲要保持冷靜，但其實都希望對方讓步，也各自堅持，絕不會在根本立場上退縮，但美國既不可能解除勒住中國脖子的晶片禁令，中國也不會放棄對台灣的文攻武嚇，所以說元首峰會雖然有助於維持雙方的溝通管道暢通，但無助於徹底解決2國根本性的衝突。

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