年底傷痛全釋放！「4星座」財運事業皆飛天：旺到2023年

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第四名、雙魚座－事業高峰 才華盡現
倒數五十天內，恢復順行的木星在雙魚座的命宮，屆時也有新月的力量進駐事業宮位，你與工作事業方面的人脈，將會有良好平穩的互動，正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持、需要的資源也能透過人脈送到你手上。而你需要做的是讓其他有能力的人看見你的才華，以及與你合作的可能性，好好把握這個階段全力衝刺，你的事業將會進入到另一個高峰。
第三名、獅子座－成就事業 感情增溫
倒數五十天內，恢復順行的木星造福獅子座的資源宮位，也有金星、水星、新月在你的戀愛宮位，這時候的你只要登高一呼，就有朋友在事業上為你推波助瀾、他人提供工作事業需要的資金，另外你天生的王者風範吸引許多人來成就你想完成的事情。如果最近想要與正在曖昧中或是約會的對象確立關係，在11/16之後的時間會很適合告白、增溫感情。
第二名、水瓶座－富貴連線 夢想實現
倒數五十天內，恢復順行的木星即將在水瓶座的財帛宮位，與冥王星形成富貴連線。有助於你在工作上的靈感噴發，如果你是從事藝術創作相關的行業，你會特別的有感，接踵而來的項目會為你帶來豐厚的薪水、版權抽傭，同時也會聲名大噪，連帶的更多的工作以及報酬找上門來，工作與金錢之間形成的正向循環，助你實現事業夢想。
第一名、射手座－家人伴侶 好運循環
倒數五十天內，逐漸順行的木星將會從家庭宮位過渡到創意及偏財宮位，加上金星、水星、新月都在這裡，你的好運來自家人以及身邊的異性。這段期間，你會發現家人總能在你有需要的時候，做你工作上的後援，替你打點生活大小事，使你無後顧之憂的為工作衝刺。身邊的異性可能是正在約會或曖昧的對象，在相處之中可以給予你不少工作靈感，或是直接為你提供相關資源，這一連串來自他人的好運請你盡情的使用，只要心懷感激並且時常的用實際行動表達你的心意，你的好運將會不斷的循環。（編輯：潘毅）
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