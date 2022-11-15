魔獸出巡夜市狂吃美食！一聽是雞屁股嚇到　爆笑反應曝光

▲前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹後，14日無預警現身桃園夜市。（圖/IG@Dwight Howard）
▲前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹後，14日無預警現身桃園夜市。（圖/[email protected] Howard）

編輯中心/綜合報導

2022-11-15 08:48:54

前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹後，14日無預警現身桃園夜市，除了品嚐許多美食之外，也完了許多台灣夜市的遊戲，吸引大批民眾圍觀。其中相當有趣的是，霍華德在不知情的情況下吃下「雞屁股」結果本以為是雞肉的他，知道是雞屁股之後崩潰的說「OH！SHIT」笑翻不少人。

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霍華德14日晚間無預警在IG上開直播，分享自己到桃園夜市享用台灣美食，品嚐雞排、蚵仔煎、地瓜球等台灣小吃，甚至還到夜市攤位遊玩打彈珠、射飛鏢等各種遊戲，吸引大批民眾圍觀，不少粉絲要求合照以及簽名他也來者不拒，展現親民的一面。

不過值得一提得是，就有網友拍下霍華德品嚐小吃「雞屁股」時，他當時不知道該種食物原型是什麼，吃下第一顆之後頻頻點頭，於是詢問店家「chicken？（雞肉嗎？）」結果店家則回應「chicken ass（雞屁股）」，霍華德一聽先是沒反應的說「chicken ass？」之後突然恍然大悟「chicken ass？Oh... Shit！」讓一旁的保鑣以及民眾全部都笑翻了。

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▲霍華德品嚐雞屁股時頻頻點頭，結果得知是「雞的屁股時」相當崩潰，笑翻不少民眾。（圖/爆廢公社公開版）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「真的是太可愛了，看直播真的太親民，好喜歡啊」、「球場上見了！羨慕桃園的民眾嗚嗚」、「這反應太好笑又真實了，感覺很好相處」、「好喜歡喔！魔獸真的很親民」、「希望有機會可以上綜藝節目，感覺效果很多」、「那浮誇的表情真的很爆笑」。（編輯：張嘉哲）


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