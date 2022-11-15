魔獸出巡夜市狂吃美食！一聽是雞屁股嚇到 爆笑反應曝光
前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹後，14日無預警現身桃園夜市，除了品嚐許多美食之外，也完了許多台灣夜市的遊戲，吸引大批民眾圍觀。其中相當有趣的是，霍華德在不知情的情況下吃下「雞屁股」結果本以為是雞肉的他，知道是雞屁股之後崩潰的說「OH！SHIT」笑翻不少人。
霍華德14日晚間無預警在IG上開直播，分享自己到桃園夜市享用台灣美食，品嚐雞排、蚵仔煎、地瓜球等台灣小吃，甚至還到夜市攤位遊玩打彈珠、射飛鏢等各種遊戲，吸引大批民眾圍觀，不少粉絲要求合照以及簽名他也來者不拒，展現親民的一面。
不過值得一提得是，就有網友拍下霍華德品嚐小吃「雞屁股」時，他當時不知道該種食物原型是什麼，吃下第一顆之後頻頻點頭，於是詢問店家「chicken？（雞肉嗎？）」結果店家則回應「chicken ass（雞屁股）」，霍華德一聽先是沒反應的說「chicken ass？」之後突然恍然大悟「chicken ass？Oh... Shit！」讓一旁的保鑣以及民眾全部都笑翻了。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「真的是太可愛了，看直播真的太親民，好喜歡啊」、「球場上見了！羨慕桃園的民眾嗚嗚」、「這反應太好笑又真實了，感覺很好相處」、「好喜歡喔！魔獸真的很親民」、「希望有機會可以上綜藝節目，感覺效果很多」、「那浮誇的表情真的很爆笑」。（編輯：張嘉哲）