龜記今「紅柚翡翠」買1送1 清原身份證有「5」湯圓折5元
手搖飲龜記茗品11月推出「龜蜜卡」專屬會員優惠，只要加入官方LINE帳號填妥資料，每月可享生日禮、升等禮等好康。延續日前雙11優惠，今（15）日限定一天可享超人氣招牌「紅柚翡翠」買1送1優惠！清原芋圓11/15(二)及11/25(五)當日，只要身份證字號有「5」，購買「五福湯圓」就優惠5元。
龜記茗品榮獲今年1111人力銀行「2022幸福企業」票選活動，餐飲服務類「2022年幸福企業-金獎」，在員工幸福感、員工職場權益、員工職涯發展、企業社會責任等四大項目獲得好評。並呼應雙11購物節，11月趁勢推出「龜蜜卡」專屬會員卡，凡加入龜記官方[email protected]帳號並填妥資料後，除了每月享生日禮、升等禮外，今年額外加碼雙11優惠，可領指定飲品買1送1優惠券。
雙11起加入會員成功者，可領取龜記茗品全台門市適用的指定飲品買1送1優惠券，從小農鮮乳茶、蘋果紅萱到三十三茶王等招牌手搖飲輪流開喝，11/15今天限定一日享人氣「紅柚翡翠」買1送1，共限量10萬張領完為止，還沒喝到這波優惠的人，趕快手刀試試看，數量依各門市為主、售完為止。
另外，芋頭甜品霸主清原芋圓暖冬新品「黑金燒仙草」、彩色「五福湯圓」報到，11/15(二)及11/25(五)，只要消費者身份證字號有「5」，購買「五福湯圓」還優惠5元！放滿取自純天然紅麴、糯米、地瓜、紫薯及抹茶的紅、白、紫、黃、 綠五種彩色湯圓，大方送出自選2種喜愛配料「免費」加料優惠，可從20種以上配料中自由挑選。