人妻選里長超狂！推招商迪士尼　訓練公婆+買房補助4千萬

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1.招商迪士尼樂園、環球影城落腳南興里。
2.規劃桃園大巨蛋，邀請美國大聯盟職業球團來南興里進行表演賽。
3.爭取桃園捷運「南興站」落腳南興里，並連接臺北捷運內湖線，解決北桃通勤
塞車問題。
4.向中央提出:南興里設置桃園國際機場第四航廈計畫，讓里民只要散步就能去機場。
5.將南崁溪整治成巴黎左岸，邀約周杰倫拍攝音樂MV，提升南興里能見度。
6.推動南興里出生的新生兒，0到18歲每胎每個月補助3萬元。
7.全力推廣水蜜桃口味啤酒，每天可憑媽媽手冊至里民辦公室領取一打！
8.杜絕老公婚後不履行弄啊弄之義務，提案立法：經老婆舉發一次不弄，即罰買愛馬仕包包乙款。
9.里民中心擬開辦公婆訓練班，協助將老公的爸媽，訓練成不多嘴有禮貌、跟得上時代且尊重媳婦的好公婆。
10.擬補助小資新婚夫妻買房基金，預計每戶補助4000萬，吸引大量人口遷入，目標將南興里升格為南興直轄市。
其中幾項規劃實在是執行上有些困難，讓原PO也忍不住說「這次我們的里長選舉公報真的嚇到我了，這個願景之宏大，只參選一個小小的里長實在太委屈這位太太了！」貼文一出，網友紛紛回應「這政見真的可以選總統了....」、「公婆訓練班我真的快笑死」、「ㄜ....第八點這個人妻會不會太高興XD」、「強制丈夫行房太好笑了啦」、「公婆班超需要+1哈哈哈哈」、「買房補助四千萬，台灣經濟是起飛了嗎哈哈哈」。
據中選會資料顯示，該名候選人名叫洪嘉璘，今年33歲，有一名2歲的女兒，這次參選桃園市蘆竹區南興里里長，沒想到因為遠大的政見因此獲得話題度爆紅。（編輯：張嘉哲）