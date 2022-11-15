人妻選里長超狂！推招商迪士尼　訓練公婆+買房補助4千萬

▲近日有網友發現自己住的地方里長候選人政見有「招商迪士尼樂園」，引起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近日有網友發現自己住的地方里長候選人政見有「招商迪士尼樂園」，引起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-11-15 09:19:45

九合一大選進入最後倒數11天，不少民眾都已經收到選舉公報，上頭都詳細記載候選人的各大政見。然而，近日就有網友發現一名人妻里長候選人洪嘉璘的政見相當驚人，不僅推出「招商迪士尼樂園」的政見，竟然還有開設訓練公婆班，甚至小資新婚夫妻買房基金也有補助，且預計每戶補助四千萬，引起網友熱議。

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一名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享桃園市蘆竹區南興里一名里長候選人的選舉公報，該候選人表示自己是一位2歲孩子的Amy媽媽，想極力把南興里打造成全台最適合遛嬰的親子樂園，於是推出自己心目中的10大政見，包括：

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▲網友分享桃園市蘆竹區南興里一名里長候選人的選舉公報。（圖／爆廢公社公開版）
1.招商迪士尼樂園、環球影城落腳南興里。

2.規劃桃園大巨蛋，邀請美國大聯盟職業球團來南興里進行表演賽。

3.爭取桃園捷運「南興站」落腳南興里，並連接臺北捷運內湖線，解決北桃通勤
塞車問題。

4.向中央提出:南興里設置桃園國際機場第四航廈計畫，讓里民只要散步就能去機場。

5.將南崁溪整治成巴黎左岸，邀約周杰倫拍攝音樂MV，提升南興里能見度。

6.推動南興里出生的新生兒，0到18歲每胎每個月補助3萬元。

7.全力推廣水蜜桃口味啤酒，每天可憑媽媽手冊至里民辦公室領取一打！

8.杜絕老公婚後不履行弄啊弄之義務，提案立法：經老婆舉發一次不弄，即罰買愛馬仕包包乙款。

9.里民中心擬開辦公婆訓練班，協助將老公的爸媽，訓練成不多嘴有禮貌、跟得上時代且尊重媳婦的好公婆。

10.擬補助小資新婚夫妻買房基金，預計每戶補助4000萬，吸引大量人口遷入，目標將南興里升格為南興直轄市。

其中幾項規劃實在是執行上有些困難，讓原PO也忍不住說「這次我們的里長選舉公報真的嚇到我了，這個願景之宏大，只參選一個小小的里長實在太委屈這位太太了！」貼文一出，網友紛紛回應「這政見真的可以選總統了....」、「公婆訓練班我真的快笑死」、「ㄜ....第八點這個人妻會不會太高興XD」、「強制丈夫行房太好笑了啦」、「公婆班超需要+1哈哈哈哈」、「買房補助四千萬，台灣經濟是起飛了嗎哈哈哈」。

據中選會資料顯示，該名候選人名叫洪嘉璘，今年33歲，有一名2歲的女兒，這次參選桃園市蘆竹區南興里里長，沒想到因為遠大的政見因此獲得話題度爆紅。（編輯：張嘉哲）

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▲據中選會資料顯示，該名候選人名叫洪嘉璘，今年33歲，有一名2歲的女兒，這次參選桃園市蘆竹區南興里里長。（圖/中選會官網）

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