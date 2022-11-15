人妻里長政見太狂！本尊起底是她 曾酒醉騷擾蔡阿嘎爆紅
九合一大選進入最後倒數11天，不少民眾都已經收到選舉公報，上頭都詳細記載候選人的各大政見，而近日卻有網友發現，一名人妻里長候選人洪嘉璘的政見相當驚人，不僅提出要「招商迪士尼樂園」，甚至開設訓練公婆班，甚至小資新婚夫妻買房基金也有補助，引起熱議。隨後網友也起底該名候選人身分，發現這名候選人是小有名氣的網紅，在社群上以「米寶媽」為名，過去還曾以一支「酒醉騷擾蔡阿嘎」影片爆紅。
近日有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張選舉公報，內容為桃園市蘆竹區南興里一名里長候選人洪嘉璘的資料，上頭表示自己是一位2歲孩子的Amy媽媽，想極力把南興里打造成全台最適合遛嬰的親子樂園，提出超狂政見包括「老公如果不行房要罰買愛馬仕」、「招商迪士尼樂園」、「開設公婆訓練班」甚至是「補助小資新婚夫婦買房基金，每戶4000萬」等。
而話題引起討論之後，就有網友發現該名候選人的真實身分，其實是小有名氣的網紅「米寶媽」，據了解，米寶媽的老公蔡宗翰是YouTuber蔡阿嘎團隊的攝影師，她也經常登上蔡阿嘎影片，今年五月蔡阿嘎上傳一支同仁在工作室飲酒作樂的影片，米寶媽因喝醉一把將蔡阿嘎用公主抱起，讓蔡阿嘎笑說「喝醉的女人實在太可怕」，還直呼這是「職場性騷擾」，笑翻不少網友。
而根據該選舉公報上米寶媽的簡介，上頭也寫著「南崁葵司米寶媽AKA以一支喝醉影片於YouTube迅速竄紅的Amy媽媽」，並且自稱自己就讀苗栗高商時打過甲組女子籃球，大學時也是靜宜大學女子籃球隊球員。這次出來參選因為超狂政見爆紅，掀起不少話題。（編輯：張嘉哲）