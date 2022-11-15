7-11印小白單賺好康！星巴克「全品項買1送1」連喝14天
星巴克又有「全品項買1送1」連喝14天優惠！即日起至11/27，連續14天推出「2022 愛・Sharing 換好禮活動」活動，在活動網站上挑戰遊戲、獲得雪鈴金幣並領取序號，就可到7-11門市ibon印出小白單，直接享受大杯「全品項買1送1」好康，最多可連續喝上14天。即日起至11/25其中6天，foodomo外送平台也有2大飲品買1送1。
星巴克每年年末總會送出大優惠，今年「2022 愛・Sharing 換好禮活動」再度回歸，只要登入網站挑戰遊戲後，進入我的雪鈴金幣單元查看「兌換紀錄」，就會顯示「星巴克好友分享券」序號頁面，可領取序號。再到7-11門市以ibon印出小白單，持單於活動時間內，至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待！連續14天爽喝「全品項買1送1」超簡單。提醒大家幾個注意事項，優惠序號每日限量1,428個，送完為止；小白單需於2023/1/1前於ibon印出；飲品兌換時間則至2023/1/31止。
星巴克的好康優惠不只一種，自即日起至11/25，也於foodomo外送平台推出2大飲品買1送1。活動期間內每周三、四、五可享「專屬好友分享」，鎖定11/16、11/17、11/18、11/23、11/24、11/25這6天，全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤」或「焦糖瑪奇朵」，都可享有「買1送1」優惠。
另外，手搖飲龜記茗品11月推出的「龜蜜卡」專屬會員優惠，迎來最後一款、也是大家最期待的招牌「紅柚翡翠買1送1」好康。只要加入官方LINE帳號填妥資料，每月可享生日禮、升等禮等好康。延續日前雙11優惠，今（15）日限定一天可享超人氣招牌「紅柚翡翠」買1送1優惠！共限量10萬張領完為止，還沒喝到這波優惠的人，趕快手刀試試看，數量依各門市為主、售完為止。
「2022 愛・Sharing換好禮活動」優惠資訊
優惠活動時間：2022/11/14～2022/11/27
ibon小白單列印時間：2022/11/14～2023/1/1
星巴克飲品兌換時間：2022/11/14！2023/1/31