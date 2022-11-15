聲優系女主播甜戀10男「狂收禮」！真面目曝光 全體崩潰
現在網路越來越發達，詐騙案件也層出不窮，中國就有一名聲優女主播相貌甜美，並在網路上同時和10多人交往，一直要求男友們幫忙刷禮物、轉帳，事後才發現原來這名女主播是盜用別人的照片，和現實中的長相截然不同，讓一票男友全崩潰，也讓網友們搖頭感嘆：「色字頭上一把刀！」
綜合陸媒報導，中國廣東中山一名網路語音女主播「小伊」在網路上小有名氣，特色就是「聲優、話癆（說話很嘮叨）」，她在這期間和10多位粉絲發生網戀，並在交往後一直讓男友們幫忙刷禮物、轉帳，維持網路戀愛但現實不見面的關係。
小伊的其中一名男友甚至為了她刷了人民幣45000元（約台幣19萬8259元），她事後坦言到手了30000元（約台幣13萬2172元）。不過其實小伊是盜用小學同學朋友圈的照片，並在網路上打造虛假美女人設，以沒錢看病、沒錢繳房租等理由誘導受騙者轉帳。
最後男友們才發現這是騙局一場，還驚覺網路上的女神，完全和現實中長得天壤之別，讓不少網友搖頭嘆，「還是那句話，現實中都沒有美女看得上你，網上更沒有可能」、「慶幸吧，好歹是個女的，很多這種騙人的，背後都是男的用變聲器」、「我佩服那種不見面就轉錢的人」、「喜歡野花的人要為野花買單無可厚非 ，畢竟不經一事不長一智」、「色字頭上一把刀」。（編輯：賴禹妡）