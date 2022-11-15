輕度智障男參選里長！政見「4句話」網心動　哥哥挺到底

▲苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦在政見欄直接表示，自己領有輕度智能障礙手冊，參選理由讓網友相當讚賞。（圖/古富源臉書）
▲苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦在政見欄直接表示，自己領有輕度智能障礙手冊，參選理由讓網友相當讚賞。（圖/古富源臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-11-15 11:22:18

九合一大選在即，選舉公報也陸續配送到家戶，不少人透過選舉公報可以更了解各大候選人政見以及想法，而近日除了超狂人妻要「招商迪士尼」超狂外，苗栗縣頭份民生里里長候選人古益弦在政見欄直接表示，自己領有輕度智能障礙手冊，會決定參選是因為「看不慣有些人做的決定比我還要智障」而胞哥古富源也力挺到底，還站在街頭替弟弟拉票，獲得網友大力迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，1986年生的古益弦，是這屆九合一大選苗栗縣頭份市民生里里長候選人，選舉公報上寫著過往經歷，透露自己曾經就讀六合國小啟智班、頭份國中啟智班，且本人領有「輕度智能障礙手冊」。對於參選的理由，他則寫下「看不慣有些人沒選上要生要死，以及做的決定比我還要智障！」最後則高喊「智障當選，做事不智障！」、「民主社會，弱勢出頭天！」

▲
▲1986年生的古益弦，是這屆九合一大選苗栗縣頭份市民生里里長候選人。（圖/古富源臉書）
超誠實的內容，讓不少網友紛紛表示「選舉鬥爭太嚴重，看到這幾句加油打氣的話反而覺得很欣慰！加油！」、「可惜不同區域，不然就投了」、「加油喔！這社會需要多一點這種正能量」、「他講的話句句戳到現在政客的通點」、「其他縣市我可能不意外，在苗栗國有這個勇氣實在感人！」、「不掩飾自己的學歷，不隱瞞有手冊的事，光是誠實贏不知道多少政客」。

胞兄古富源也在臉書表示「沒錯，這次不是我選，但是我推我弟弟古益弦，為什麼呢？因為他是輕度智力殘障人士，平時大小選舉、廟會活動，他都一定到，我也要嘲諷這個政治生態，現在一堆政客，不要以為只有你們可以選，我要證明就算智障當選，這個社會一樣在轉，根本就不會改變，還是一樣在運轉！」

▲
▲哥哥古富源站在街頭呼喊替弟弟古益弦站台，透露如果這次當選，下屆也不會參選連任。（圖/古富源臉書）
哥哥古富源也說「弟弟的學歷就是如假包換，總比一堆不知是真是假的博士、碩士好，不拜票、不拜託，你不滿意現狀的政治，就來投我這個真正的弱勢、真正的智障，總比一堆平時做秀幫弱勢，結果只是想出來選舉要你的票的人」古富源也強調「我們家是平民，不懂政治，若順利當選，保證金、里長4年事務費全數捐出，到時會列冊記錄，視里民需要全數用在民生里上」選舉過後若當選「4年試用期我一毛錢都不拿，4年後不連任，大家輪著做！」（編輯：張嘉哲）

人妻選里長超狂！推招商迪士尼　訓練公婆+買房補助4千萬

人妻里長政見太狂！本尊起底是她　曾酒醉騷擾蔡阿嘎爆紅

韓國瑜亂入魔獸直播？留言「火速被置頂」　鄉民驚揭真相

魔獸出巡夜市狂吃美食！一聽是雞屁股嚇到　爆笑反應曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀