輕度智障男參選里長！政見「4句話」網心動　哥哥挺到底

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超誠實的內容，讓不少網友紛紛表示「選舉鬥爭太嚴重，看到這幾句加油打氣的話反而覺得很欣慰！加油！」、「可惜不同區域，不然就投了」、「加油喔！這社會需要多一點這種正能量」、「他講的話句句戳到現在政客的通點」、「其他縣市我可能不意外，在苗栗國有這個勇氣實在感人！」、「不掩飾自己的學歷，不隱瞞有手冊的事，光是誠實贏不知道多少政客」。
胞兄古富源也在臉書表示「沒錯，這次不是我選，但是我推我弟弟古益弦，為什麼呢？因為他是輕度智力殘障人士，平時大小選舉、廟會活動，他都一定到，我也要嘲諷這個政治生態，現在一堆政客，不要以為只有你們可以選，我要證明就算智障當選，這個社會一樣在轉，根本就不會改變，還是一樣在運轉！」
哥哥古富源也說「弟弟的學歷就是如假包換，總比一堆不知是真是假的博士、碩士好，不拜票、不拜託，你不滿意現狀的政治，就來投我這個真正的弱勢、真正的智障，總比一堆平時做秀幫弱勢，結果只是想出來選舉要你的票的人」古富源也強調「我們家是平民，不懂政治，若順利當選，保證金、里長4年事務費全數捐出，到時會列冊記錄，視里民需要全數用在民生里上」選舉過後若當選「4年試用期我一毛錢都不拿，4年後不連任，大家輪著做！」（編輯：張嘉哲）