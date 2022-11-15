她吃麵突被鄰桌男喊「妳腦袋長腫瘤」！一檢查竟真的罹病
「他救了我一命！」中國一名女子在吃麵時，突然被隔壁男子告知「可能罹患腦瘤」，並建議她到醫院檢查，事後女子才知道對方是神經外科主任，而就醫後果真確診生長激素型垂體腺瘤，所幸經過手術後恢復狀況良好，她也十分感激當初醫師的一句話救了自己的性命。
綜合陸媒報導，中國浙江諸暨一名朱姓女子在麵館吃麵時，一旁正坐著諸暨市人民醫院神經外科主任趙明，他發現朱女面部有垂體瘤患者的特徵，包含嘴唇肥厚、眉弓和顴骨突起、鼻子寬、手指粗大等症狀，雖然有點冒昧，但基於職業習慣，他仍上前詢問朱女是否患有糖尿病，並告知她可能患上腦瘤，建議她到醫院檢查，並留下自己的電話。
過沒多久朱女主動聯繫趙明醫師，原來朱女在遇見趙醫師之後，半信半疑下到杭州某醫院諮詢，被判斷可能有腦垂體瘤，趙明替她做了核磁共振等一系列檢查，確診朱女罹患生長激素型垂體腺瘤，立即進行內鏡下經鼻蝶微創切除手術，所幸結果非常成功，朱女也成功康復出院。
朱女透露，她一開始見到趙醫師，以為對方是看面相的，沒想到對方竟是神經外科主任，十分慶幸自己當初相信趙醫師的話，手術成功後也相當感激地說：「他救了我的命！」（編輯：賴禹妡）