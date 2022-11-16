台中浪漫告白聖地！王品THE WANG牛排推「求婚管家服務」

我是廣告 請繼續往下閱讀
專業侍酒師為招牌「乾式熟成丁骨牛排」搭配來自波爾多右岸村莊級的Château Clarke克拉克城堡（Litract Medoc），帶有奔放精緻的藍莓香的暗紅寶石色澤酒液，果香濃郁、口感迷人，舌尖還能感受到黑胡椒及煙燻味，豐富結構與丁骨牛排的起司風味完美搭襯出飽滿滋味。而季節限定的全新「日本A5和牛肋眼」則推薦智利VIÑA VIK酒莊的Milla Cala金色年華紅酒，濃郁豐厚的酒體帶有草莓、 黑醋栗和黑莓等新鮮水果的優雅香氣，並悠然釋放清爽胡椒和咖啡氣息，不僅可平衡和牛豐富的油脂，還留下悠長尾韻。
餐後必吃令所有女性都會尖叫的「偷嚐禁果」甜點，漾著秋黃幸福色彩並點綴金箔，在青森蘋果塔上堆疊香草卡士達、法芙那白巧克力檸檬慕斯、南投自產香草製成的卡士達醬，尤其風乾12小時以上的自製蜂蜜蘋果乾，酸香微甜，再搭配杏桃雪酪，清爽可口；侍酒師也特別推薦擁有夢幻少女粉色的Cerdone甜氣泡酒，充滿草莓、青蘋果香氣和細綿泡泡，搭配蘋果甜點十分對味。而貌似松露巧克力的餐後小點「法芙娜甘納許」，一口咬下迸發麥卡倫12年威士忌酒液，酒香四溢。
搶先預告THE WANG於12月將推出「浮現」意象的冬春新菜色，象徵台灣、四面環海的漂浮之島，深化食物與記憶的連結，以魚子乳酪醬搭配無籽葡萄、生菜苗與小黃瓜檸檬醬汁，佐東方美人茶煙燻的生蠔，「茶燻生蠔沙拉」掀蓋飄香；好評回歸的現沖「蕈菇老母雞湯」，吸收伊比利5J火腿與蔬果的精華並搭配乾煎蕈菇，清澄卻富含膠質、沁香豐美。
「嵐山」則是甜點師懷想京都秋冬，以茶搭配紅心芭樂雪酪實現楓葉由黃轉紅之際、飄然落水的優美意境。而季節限定的「大湖草莓起司鍋」，產地直送新鮮大湖草莓包裹香熱濃郁的起司醬汁，融合Cream Cheese酸香、Mascarpone的濃郁滑順、並融合伊斯尼鮮奶油的細緻口感，再以青蘋果香甜酒提味。告白求婚的重要時刻，當然少不了令女生一見傾心的餐點。
另外，隱藏在台中市區的低調「芾 Feuille food lab」餐廳，一年只開三個月的實驗性質，神秘吊足饕客胃口。主廚Tim Ho以新穎精緻的歐陸料理，催生「露 Dew-chef's wine and gourmet」回歸台中五期大墩美食商圈，將沉浸體驗式的服務升級為板前料理。卡加利之露全新菜單主打個人12道菜式套餐，以獨特手法帶出酸甜辣鮮鹹，形塑風景畫面的餐點「海灘邊，浪花捲起了種種過往」，將油封蝦搭配蛤蜊貝類、與鮮亮珊瑚海藻和醃黃瓜，除了滿滿鮮味，別忘了品嚐一旁的沙土才是令人驚豔；隱藏菜單加碼推出「美式炸雞，小心燙」，熱騰騰吃下肚的卻是和想像截然不同的鹹甜甜點。11/14～12/20，只要身分證對中「1、2」任1碼，或天蠍座、射手座的11月及12月壽星們，用餐即贈「產自義大利葡萄酒莊的氣泡紅酒」乙杯。