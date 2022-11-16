國體大聲明指出「4點造謠」！館長開播繼續罵：亂七八糟
前NBA球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)來台加盟T1桃園雲豹球團，引發亞洲籃球圈轟動。但網紅館長陳之漢日前卻跳出痛批，作為主場的國體大場館爛又有漏水問題，會讓台灣丟臉，而昨（15）日國體大發出聲明反擊後，讓館長再度於直播氣憤反擊「發這什麼洗地聲明，亂七八糟」。
國體大昨（15）日的聲明指出，館長的4點指控與事實不符，包括「只供宗教與直銷團體承租顯」、「單場租金高達100萬元」、「雲豹球團投注3千萬進行裝修」、「影射貪瀆」等，並表示學校財務資訊公開透明，詳細資訊均登載於本校首頁「校務及財務資訊公開專區」。
對此，館長則在15日晚間直播回擊「如果你說我在造謠、我在毀謗，歡迎你告我！大家去法院，連同校長，學校的人都調證人去法院嘛！大家把帳翻出來嘛！讓法官去查嘛，看是我唬爛還是你唬爛？」
隨後館長也對校方指控做出回應，他提到雲豹在簽下魔獸前就和國體大協調整修球場，希望未來租金可以給折扣回饋，但校方答應後又反悔。另聲明自己沒有說過校方「只租給宗教團體及直銷」，只說了校方一直和球團嗆安麗、宗教團體租了多少錢。
至於單場租金100萬元之說法，館長則稱，這是球團老闆說的數字，「他就是說換算起來，平均一個禮拜只能比賽一天，算起來等於一場差不多一百多萬」，並大罵校方「發這什麼洗地聲明，亂七八糟」。（編輯：潘毅）