麥當勞香芋派限期回歸！歡樂送輸入「優惠碼」雞塊買6送6
國人最愛的麥當勞又有人氣產品回歸囉，芋頭控必吃的「香芋派」今（16）日限時開賣！冬天才有的限定美味，每次回歸都吸引不少消費者把握時間開吃，酥脆外皮填滿甜軟芋頭內餡，還咬得到芋頭塊，熱呼呼的滋味最讓人想念。今年預計將販售35天至12/20（或售完為止），鐵粉們錯過可是不知道又要等多久呢。
麥當勞「派類」人氣點心首推經典蘋果派，長方形的香酥派皮裡包裹著濃郁蘋果內餡，蘋果丁特別融合肉桂熬煮至軟爛口感，讓人一咬開便散發誘人沁香，酥脆又熱呼呼的熟軟滋味，讓人忍不住一口接一口。不少芋頭控熱愛的「香芋派」，是冬天才有的季節限定美味，今年將從11/16～12/20回歸開賣（或售完為止），鐵粉們苦等一年，總算又可以開吃。
香芋派同樣採用麥當勞派類經典外皮，酥脆外層搭配綿密芋頭內餡，在甜軟餡料裡還咬得到不少芋頭塊，是最討喜的重點。冷冷的冬天急著吃有時還會不小心燙到嘴，即使吃完套餐超飽足還是要再嗑完這派才過癮。
而麥當勞速食年終優惠已開跑，即日起至12/20，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿33元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「Y2022」，即享6塊麥克鷄塊或經典美式（冰／熱）或酥嫩鷄翅「買1送1」，人氣最高的麥克雞塊相當於買6送6，超值優惠別錯過（贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用）。
另外，肯德基即日起至12/5則是回歸限定版「黑糖白玉Q蛋撻」，在內餡加入麻糬後再淋上香濃黑糖醬，頂端再放上2顆白玉麻糬，是經典黑糖麻糬蛋撻的增量升級版，Q軟飽滿的口感搭配酥薄塔皮的完美組合，相信是不少人的心頭好，可說是「被炸雞耽誤的蛋撻店」夯品之一。