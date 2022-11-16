年底擺脫束縛！「4星座」喜迎歡樂能量　桃花事業都順遂

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第四名：處女座
處女座的守護星水星與金星先後進入到家庭宮位，這段期間你也許會特別的想要與家人、另一半窩在家裡，享受溫馨的家庭時光，一同做家務、下廚燒菜、將居家環境整理成理想的樣子。如果你正在尋找合適的租屋地點、或是想要購買樓房，都有機會在這個時候看到你想要的物件，順利的進行租賃或是購買的流程，這段期間，將重心放在居家生活上，你會有不少的收穫與成就感。
第三名：雙子座
雙子座的守護星水星與象徵浪漫的金星進駐關係宮位，與另一半的感情在這個時候特別想要情話綿綿、與對方朝夕相處，如果先前兩人聚少離多、或感情小卡關，可以多利用這段時期好好加溫，也許有機會將彼此定下來互度終生。單身的你，這個時候你就是個強力的發電機，所到之處都能吸引他人的目光，如果想要談個戀愛，不妨多留意身邊的工作夥伴、職場舊識，你會發現原來良緣就在身邊。
第二名：獅子座
金星與水星前後進入到獅子座的享樂宮位，從現在到年底這段時間，如果有朋友邀約聚會、親友牽線的場合，都很適合去看看，即便沒有在現在立馬有看對眼的對象，不過會種下日後緣分的種子，現在有空的話，可以開始準備參加聚會的行頭囉！而金星不但加持你的浪漫緣分，更為你的財運助力，這段期間很有機會收到他人饋贈的禮品、彩票中獎獎金、參加活動獲得大禮，所謂的人財兩得說的就是你！
第一名：射手座
金星與水星先後進入射手座的命宮，加上後來居到守護星木星的能量，你的各種狀態會有所提升。工作上的項目進度都掌握在你手中，同事與領導在這個時候特別的仰賴的你的專業，所有的人目光都集中在你身上，等你大顯身手。木星能量也會漸漸從你的家庭宮位過度到戀愛宮位，意味著這段期間你的家庭生活與戀情，都會脫離先前低迷的情形。與家人之間的緊張關係得以緩解、正在約會或曖昧的對象，很有可能進入到確認關係的階段，你的身邊充滿著輕鬆歡愉的氛圍，即便遇到小小的困難阻礙，也能很快迎刃而解。（編輯：潘毅）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。